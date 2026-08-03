Λογαριασμοί ρεύματος: Τι θα πληρώσουν τα νοικοκυριά τον Αύγουστο - Οι τιμές της ΔΕΗ

Στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατώρα διατηρεί η ΔΕΗ την τιμή του πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Αύγουστο, παρά την άνοδο που καταγράφηκε στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τους αναλυτικούς τιμοκαταλόγους που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας, η τιμή του πράσινου κυμαινόμενου τιμολογίου Γ1/Γ1Ν παραμένει αμετάβλητη, με τη ΔΕΗ να απορροφά την αύξηση άνω του 18% στη χονδρική αγορά.

Αμετάβλητη στα 0,123 ευρώ ανά κιλοβατώρα παραμένει και η χρέωση στις ζώνες μειωμένης κατανάλωσης, που αφορά τους πελάτες με διζωνικούς μετρητές.

Με τις συγκεκριμένες τιμές, η επιχείρηση επιχειρεί να περιορίσει την επίδραση των διακυμάνσεων της χονδρεμπορικής αγοράς στους λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Οι τιμές στα σταθερά μπλε τιμολόγια

Η ΔΕΗ διατηρεί παράλληλα στην αγορά μια σειρά από σταθερά μπλε τιμολόγια, με διάρκεια από ένα έως δύο χρόνια και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το ύψος και τις ώρες κατανάλωσης.

Το ΔΕΗ myHomeEnter προσφέρεται με χρέωση 0,145 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ η τιμή του ΔΕΗ myHomeOnline διαμορφώνεται στα 0,142 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Στη ζώνη μειωμένης χρέωσης, η τιμή και για τα δύο προγράμματα ανέρχεται στα 0,132 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Για νοικοκυριά με υψηλότερες καταναλώσεις, το πρόγραμμα ΔΕΗ myHome Maxima, διάρκειας 18 μηνών, προβλέπει χρέωση 0,141 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 600 κιλοβατώρες.

Για την κατανάλωση που υπερβαίνει τις 600 κιλοβατώρες, η τιμή μειώνεται στα 0,129 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Το διετές πρόγραμμα ΔΕΗ myHomeEnterTwo διατηρεί σταθερή χρέωση 0,145 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ στη ζώνη μειωμένης χρέωσης η τιμή υποχωρεί στα 0,105 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Το πρόγραμμα με σταθερή μηνιαία χρέωση

Το μπλε τιμολόγιο ΔΕΗ myHome Plan απευθύνεται σε καταναλωτές που επιθυμούν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ως προς το μηνιαίο ενεργειακό κόστος.

Το πρόγραμμα προβλέπει ενιαία μηνιαία χρέωση 60 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται τόσο οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας όσο και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Η τελική εκκαθάριση της κατανάλωσης και των αντίστοιχων χρεώσεων πραγματοποιείται ανά εξάμηνο.

Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic.

Δυναμική τιμολόγηση και κίτρινο τιμολόγιο

Τα δυναμικά προγράμματα απευθύνονται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που διαθέτουν έξυπνο μετρητή, επιτρέποντάς τους να μεταβάλλουν την κατανάλωσή τους ανάλογα με τις διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές μπορούν να μεταφέρουν μέρος της κατανάλωσής τους σε ώρες κατά τις οποίες οι τιμές είναι χαμηλότερες, περιορίζοντας το συνολικό ενεργειακό τους κόστος.

Όσον αφορά το κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο ΔΕΗ myHome4all, η τιμή του για τον Αύγουστο διαμορφώνεται στα 0,154 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η μέση τιμή του συγκεκριμένου προγράμματος από την αρχή του έτους ανέρχεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, στα 0,136 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η ΔΕΗ διατηρεί έτσι διαθέσιμες επιλογές σταθερής, κυμαινόμενης και δυναμικής τιμολόγησης, προκειμένου οι καταναλωτές να επιλέγουν πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες, το ύψος και το προφίλ της κατανάλωσής τους.

πηγή imerisia.gr