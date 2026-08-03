Ο Χάρι Στάιλς έπεσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Μεξικό

Μία απρόσμενη στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία του Χάρι Στάιλς στο Μεξικό, όταν γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί.

Βίντεο που κατέγραψαν θεατές το Σάββατο 1η Αυγούστου και κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τον καλλιτέχνη να περπατά στη σκηνή και να αλληλεπιδρά με το κοινό, όταν ξαφνικά χάνει την ισορροπία του και πέφτει στο έδαφος, προκαλώντας την έκπληξη του κόσμου.

Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε σιγή στο στάδιο, όμως ο Στάιλς αντέδρασε με χιούμορ. Παρέμεινε ξαπλωμένος στο πάτωμα, χαμογέλασε, συνέχισε να τραγουδά τους στίχους του κομματιού που ερμήνευε και στη συνέχεια σηκώθηκε, με το κοινό να τον χειροκροτεί.