Πόθεν Έσχες 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα υποβολής

Από σήμερα 3 Αυγούστου 2026 ξεκινά η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες, μέσω της εφαρμογής «Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης» στην ιστοσελίδα www.pothen.gr.

Υπενθυμίζεται πως η ετήσια δήλωση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων (άρθρο 18 του ν.5026/23).

Πώς θα κάνετε τη δήλωση

1. Η είσοδος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας με τους κωδικούς Taxisnet.

2. Μόλις συνδεθείτε, δίνεται η επιλογή για την αυτόματη άντληση των στοιχείων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο υπόχρεος θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά αν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται και ότι είναι σωστά τα στοιχεία.

3. Κατά την επαλήθευση των στοιχείων, ο υπόχρεος ελέγχει όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Αν λείπουν στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν. Αν υπάρχουν λάθος στοιχεία πρέπει να διορθωθούν σε αυτό το στάδιο, πριν την οριστικοποίηση.

Σημειώνεται πως εφόσον γίνει εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσης, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.