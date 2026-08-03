Μπαμπά σ’ αγαπώ: Η Κόρα Καρβούνη εντάσσεται στον β’ κύκλο της σειράς

Μία νέα άφιξη έρχεται στο δεύτερο κύκλο της οικογενειακής κωμωδίας του Alpha, «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Η ταλαντούχα Κόρα Καρβούνη εντάσσεται στο καστ της σειράς.

Ο ρόλος της Κόρας Καρβούνη στη σειρά είναι η Ερμιόνη, η ξαδέλφη της Βιργινίας που είχε βάλει το αρχικό κεφάλαιο για να δημιουργηθεί το νηπιαγωγείο «Τα Έξυπνα Δελφινάκια».

Όσα θα δούμε στον β’ κύκλο

Η Ερμιόνη έρχεται αποφασισμένη να διεκδικήσει όσα θεωρεί ότι της ανήκουν. Με δυναμισμό, αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρο στόχο να πάρει το νηπιαγωγείο από τη Βιργινία, η παρουσία της θα φέρει ανατροπές, θα δημιουργήσει νέες συγκρούσεις και θα δοκιμάσει τις ισορροπίες που μέχρι σήμερα έμοιαζαν δεδομένες.

Ο δεύτερος κύκλος του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Alpha, με νέες αφίξεις, απρόβλεπτες εξελίξεις και ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και συγκίνησης.