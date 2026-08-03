Παπανδρέου για τις φονικές πυρκαγιές: «Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι»

Δήλωση για τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών και τον θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος έκανε ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Α. Παπανδρέου.

Ο κ. Παπανδρέου εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, επισημαίνοντας ότι η χώρα θρηνεί ανθρώπους που έπεσαν στο καθήκον, πολίτες που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται και σημαντικό φυσικό πλούτο που χάθηκε στις φλόγες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κλιματική κρίση αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα, σημειώνοντας ωστόσο πως δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για τις επαναλαμβανόμενες καταστροφές. Όπως ανέφερε, απαιτείται ένα κράτος που να επενδύει στην πρόληψη, τον σχεδιασμό και τον αποτελεσματικό συντονισμό, αντί να περιορίζεται στη διαχείριση των συνεπειών.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι οι μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν την Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου, αναδεικνύουν την ανάγκη για ολοκληρωμένες πολιτικές πρόληψης και στενότερη ευρωπαϊκή συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση.

Στη δήλωσή του έκανε επίσης αναφορά στις πολιτικές που, όπως υποστήριξε, είχαν θεσμοθετηθεί τα προηγούμενα χρόνια στον τομέα της πρόληψης, εκφράζοντας την άποψη ότι η έλλειψη συνέχειας στον σχεδιασμό, οι ελλείψεις σε μέσα και προσωπικό, καθώς και η απουσία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, έχουν επιβαρύνει την κατάσταση.

Παράλληλα, επισήμανε ότι απαιτείται επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, τονίζοντας πως οι αναγκαίες επενδύσεις στην ασφάλεια και την πρόληψη δεν μπορούν να καθυστερούν.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Α. Παπανδρέου υπογράμμισε ότι οι πυροσβέστες και η Δασική Υπηρεσία πρέπει να αποτελέσουν τον βασικό πυλώνα ενός σύγχρονου συστήματος πολιτικής προστασίας, με ενίσχυση των δομών, ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και έμφαση στην πρόληψη. Όπως σημείωσε, η χώρα έχει ανάγκη από μια νέα εθνική στρατηγική πολιτικής προστασίας, βασισμένη στην επιστημονική γνώση, την αποκέντρωση, τη λογοδοσία και την αποτελεσματική πρόληψη των φυσικών καταστροφών.