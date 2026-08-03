Ντόναλντ Τραμπ: Αρχίζουν σήμερα ξανά οι συνομιλίες με το Ιράν

Δεν ξεκαθάρισε πού θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, πόσο θα διαρκέσουν, ούτε ποιοι θα συμμετάσχουν.

«Φυσικά δεν θέλουν να δεχτούν επίθεση. Γνώριζαν το εύρος της, διότι την έβλεπαν να παίρνει μορφή (…) Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε, υπό μορφή διαπραγμάτευσης. Αυτή θα αρχίσει αύριο (σ.σ. σήμερα Δευτέρα) το απόγευμα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Τύπο πάνω στο αεροσκάφος του καθώς επέστρεφε από το Νιου Τζέρζι στην Ουάσιγκτον.

Ξεκινούν εκ νέου σήμερα Δευτέρα– σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ – οι συνομιλίες με το Ιράν, ενώ ο ίδιος λίγες ώρες πριν είχε γνωστοποιήσει την προηγούμενη απόφασή του να αναβληθεί επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με προϋπόθεση πως θα κλειστεί «συμφωνία» και «γρήγορα».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://x.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@POTUS</a> on Iran: "Now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon — and we'll see." <a href="https://t.co/jrvoju7nG6">https://t.co/jrvoju7nG6</a> <a href="https://t.co/B7bmK3brYC">pic.twitter.com/B7bmK3brYC</a></p>— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) <a href="https://x.com/RapidResponse47/status/2084041398668423414?ref_src=twsrc%5Etfw">August 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ανέφερε χθες πως πήρε την απόφαση να αναβάλει την επίθεση εξαιτίας «αιτήματος» της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ και του ίδιου του Ιράν. Θα ήταν «καταστροφική γι’ αυτούς» (σ.σ. τους Ιρανούς), επέμεινε.

Μια ημέρα νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε πως αποφάσισε να ακυρώσει νέους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς «σε επίπεδο στρατιωτικού τρόμου και ισχύος (…) που ο κόσμος είχε να δει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», με την προϋπόθεση «να συναφθεί γρήγορα συμφωνία», ειδικά για το «πλήρες» άνοιγμα του στενού του Ορμούζ.

Ο αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ταυτόχρονα πως ο στρατός του παραμένει έτοιμος να δράσει όποτε διαταχτεί.

Ο ρεπουμπλικάνος επέμεινε πως «υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ» και θα υπάρξει επίσης για αυτήν που αποκάλεσε «αποπυρηνικοποίηση» του Ιράν. Η Δύση κατηγορεί την Τεχεράνη για δεκαετίες πως επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου – η άλλη πλευρά διαψεύδει.

Ούτε η Τεχεράνη, ούτε οι χώρες που μεσολαβούν επιβεβαίωσαν τις συνομιλίες.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://x.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@POTUS</a>: "I was asked to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go, just about at this time right now, and it would've been a massive attack... The reason they asked [to call it off] is they think there's a deal. There's a deal on Hormuz and then… <a href="https://t.co/VlwtUEB3LR">https://t.co/VlwtUEB3LR</a> <a href="https://t.co/uNNQqCya5n">pic.twitter.com/uNNQqCya5n</a></p>— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) <a href="https://x.com/RapidResponse47/status/2084040967108129155?ref_src=twsrc%5Etfw">August 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Κρίσιμο για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, το στενό του Ορμούζ είναι ξανά de facto κλειστό με απόφαση της Τεχεράνης από την επανέναρξη των εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ στις αρχές Ιουλίου, γεγονός που σήμανε νέες αναταράξεις για την παγκόσμια οικονομία.

Το λεγόμενο «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», η καταρχήν συμφωνία που άνοιγε στη θεωρία τον δρόμο για διπλωματική λύση εντός προθεσμίας 60 ημερών – ανανεώσιμης – κι υπογράφτηκε στα μέσα Ιουνίου από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, παρέμεινε νεκρό γράμμα και τα μέρη άρχισαν ξανά να ανταλλάσσουν εκτεταμένα πλήγματα στις αρχές του περασμένου μήνα.

Από το ξέσπασμα του πολέμου που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, ο αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα να διατάξει μαζικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προτού υπαναχωρήσει.

Το έκανε ξανά το Σάββατο το βράδυ (ώρα Ουάσιγκτον) ανακοινώνοντας την απόφασή του διότι όπως διαβεβαίωσε υπάρχει το «περίγραμμα» συμφωνίας.

Ενώ οι διαπραγματεύσεις που ανήγγειλε ο αμερικανός πρόεδρος δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την άλλη πλευρά, η Ισλαμική Δημοκρατία ανέφερε χθες πως βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για το στενό του Ορμούζ – με το Ομάν.

Διαψεύδει το Ιράν

Η Τεχεράνη, που δεν θέλει επαναφορά στην προπολεμική κατάσταση, δεν επιτρέπει στα πλοία που θέλουν να διασχίσουν το θαλάσσιο πέρασμα αυτό να ακολουθούν παρά μόνο μια πορεία, κατά μήκος των ακτών της. Εννοεί να διατηρήσει τον έλεγχο του στενού.

Από την πλευρά του, το Ιράν αρνείται ότι ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να σταματήσει οποιαδήποτε επίθεση. Το πρακτορείο ειδήσεων Fars απάντησε στις δηλώσεις του Τραμπ με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, αναφέροντας σε ανάρτησή του: «Ο ανόητος Τραμπ έχει ξεμείνει από δυνάμεις».

Τον Ιούνιο, η δημιουργία άλλου δρομολογίου, κοντά στις ακτές του Ομάν, προκάλεσε οργή στις ιρανικές αρχές αλλά πλέον μοιάζει να παίρνει μορφή συμβιβασμός, αν κανείς πιστέψει την Τεχεράνη· η Μούσκατ δεν έχει επιβεβαιώσει, ούτε διαψεύσει ως τώρα.

«Είμαστε στο σημείο να καταλήξουμε σε συμφωνία για πορεία αποδεκτή κι από τα δυο μέρη – ούτε τη βόρεια, ούτε τη νότια -, με σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων κάθε χώρας και την εγγύηση των εθνικών συμφερόντων μας και της ασφάλειάς μας», συνόψισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαεΐ μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί

Την αναγγελία του προέδρου Τραμπ ακολούθησε η πτώση των τιμών του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες: αυτή του βαρελιού του Μπρεντ, ποικιλίας αναφοράς διεθνώς, υποχωρούσε κατά σχεδόν 5%, στα 84 δολάρια.

Είχε ξεπεράσει τα 100 στα τέλη Ιουλίου.

Εν αναμονή διαπραγματεύσεων και λύσης, η κατάσταση στο στενό του Ορμούζ παραμένει τεταμένη. Χθες βράδυ καταγράφτηκε έκρηξη κοντά σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στην περιοχή, χωρίς να υπάρξουν θύματα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.