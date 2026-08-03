Πώς να κρατήσετε το σπίτι σας δροσερό στον καύσωνα: 6 αποτελεσματικοί τρόποι

Η διατήρηση μιας ευχάριστης θερμοκρασίας στο σπίτι κατά τη διάρκεια των θερμών μηνών μπορεί να αποδειχθεί πρόκληση.

Ωστόσο, οι ειδικοί μοιράζονται έξι απλές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να δροσίσετε το σπίτι σας χωρίς έξοδα.

Καύσωνας: 6 αποτελεσματικοί τρόποι να κρατήσετε το σπίτι σας δροσερό το καλοκαίρι

Όταν οι θερμοκρασίες χτυπούν κόκκινο, είναι ζωτικής σημασίας να διατηρούμε το περιβάλλον δροσερό, ειδικά αν στο σπίτι υπάρχουν παιδιά ή κατοικίδια. Ευτυχώς, η British Gas συγκέντρωσε έξι απλούς, έξυπνους και κυρίως δωρεάν τρόπους για να προστατευτείτε από τη ζέστη.

Κλείστε κουρτίνες, παντζούρια και παράθυρα

Δημιουργήστε «τεχνητή» ψύξη με τον ανεμιστήρα

Δημιουργήστε ρεύματα αέρα (Physical Airflow)

Τοποθετήστε ανακλαστικές μεμβράνες παραθύρων

Χρησιμοποιήστε έξυπνα τους απορροφητήρες

Δροσίστε το ίδιο σας το σώμα

Κλείστε κουρτίνες, παντζούρια και παράθυρα

Όσο κι αν μπαίνετε στον πειρασμό να ανοίξετε διάπλατα τα παράθυρα κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, το μυστικό είναι να τα κρατάτε ερμητικά κλειστά τις ώρες της αιχμής. Αερίζετε το σπίτι μόνο νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει.

Δημιουργήστε «τεχνητή» ψύξη με τον ανεμιστήρα

Για να μετατρέψετε έναν απλό ανεμιστήρα σε κλιματιστικό, τοποθετήστε ένα βαθύ μπολ με πάγο ακριβώς μπροστά του. Ο αέρας που θα φυσάει θα είναι αμέσως πιο παγωμένος. Επίσης, το βράδυ, μπορείτε να γυρίσετε έναν επιτραπέζιο ανεμιστήρα να κοιτάζει προς το ανοιχτό παράθυρο, ώστε να «σπρώχνει» τον ζεστό αέρα έξω από το δωμάτιο.

Δημιουργήστε ρεύματα αέρα (Physical Airflow)

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κρατήστε κλειστές τις πόρτες των δωματίων που δεν χρησιμοποιείτε για να μην εξαπλώνεται η ζέστη. Αντίθετα, το βράδυ ανοίξτε τις εσωτερικές πόρτες για να κυκλοφορήσει το δροσερό αεράκι.

Η στρατηγική του ρεύματος: Ανοίξτε παράθυρα που βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές του σπιτιού νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ. Αν το σπίτι σας έχει παράθυρα μόνο από τη μία πλευρά (π.χ. ένα διαμέρισμα όψης), ανοίξτε όλες τις εσωτερικές πόρτες και επιστρατεύστε έναν ανεμιστήρα για να εξαναγκάσετε τον αέρα να κινηθεί.

Τοποθετήστε ανακλαστικές μεμβράνες παραθύρων

Μια οικονομική και άκρως αποτελεσματική λύση είναι οι ανακλαστικές μεμβράνες. Μπορείτε να τις τοποθετήσετε εύκολα μόνοι σας και μπορούν να μειώσουν τη θερμότητα και την αντανάκλαση του ήλιου έως και 99%. Μια εναλλακτική λύση ανάγκης που χρησιμοποιούν πολλοί είναι το αλουμινόχαρτο στα τζάμια.

Χρησιμοποιήστε έξυπνα τους απορροφητήρες

Οι απορροφητήρες της κουζίνας και του μπάνιου δεν διώχνουν μόνο τις μυρωδιές και τους υδρατμούς, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν διπλά το καλοκαίρι. Αφήστε τους να λειτουργήσουν για λίγο (ειδικά μετά το μαγείρεμα ή το ντους που αυξάνουν την υγρασία) έχοντας τις εσωτερικές πόρτες ανοιχτές. Θα βοηθήσουν να τραβηχτεί ο θερμός αέρας προς τα έξω.

Δροσίστε το ίδιο σας το σώμα

Ένα χλιαρό (όχι παγωμένο) ντους κατά τη διάρκεια του καύσωνα βοηθά το σώμα να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του, ενώ παράλληλα κάνει καλό στην τσέπη σας εξοικονομώντας ενέργεια. Μετά το ντους, επιλέξτε φαρδιά, ελαφριά ρούχα από φυσικές ίνες (όπως βαμβάκι ή λινό). Τα χαλαρά ρούχα επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει και εκμεταλλεύονται ακόμα και το πιο μικρό αεράκι.