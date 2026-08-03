Η τύχη χαμογελά σε 3 ζώδια έως τις 9 Αυγούστου

Η καλή τύχη επιτέλους χαμογελά σε τρία ζώδια από τις 3 έως τις 9 Αυγούστου 2026.

Αυτή είναι η εβδομάδα για να πιστέψετε στον εαυτό σας και στα όνειρά σας, έχοντας βαθιά μέσα σας τη βεβαιότητα ότι αξίζετε να βιώσετε την καλύτερη δυνατή εκδοχή της ζωής σας.

Στις 3 Αυγούστου, ο Χείρων ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον Ταύρο, βοηθώντας σας να αγκαλιάσετε την εσωτερική σας αλήθεια, να θεραπεύσετε παλιές ανασφάλειες και να ενισχύσετε την αυτοεκτίμησή σας. Είναι η στιγμή να αναγνωρίσετε την αξία σας και να δείτε τον εαυτό σας με περισσότερη αγάπη και αποδοχή.

Καθώς η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό στις 6 Αυγούστου, στρέφεστε στις σχέσεις και στις συνεργασίες που μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τη ζωή σας και να ανοίξουν τον δρόμο για περισσότερη αφθονία και ευτυχία.

Μαθαίνετε πως δεν χρειάζεται να τα καταφέρνετε όλα μόνοι σας — αξίζετε τη στήριξη, την αγάπη και την παρουσία ανθρώπων που σας ενδυναμώνουν.

Αυτή η σημαντική συνειδητοποίηση μπορεί να γίνει το κλειδί για μια μεγάλη αλλαγή, καθώς στις 9 Αυγούστου ο Ερμής περνά στον Λέοντα και σας χαρίζει περισσότερη αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και θάρρος για να εκφράσετε αυτό που πραγματικά είστε.

Είναι μια εβδομάδα που σας καλεί να εμπιστευτείτε τη δύναμή σας, να κυνηγήσετε τα όνειρά σας και να θυμηθείτε πως αξίζετε όλα όσα επιθυμείτε.

Η τύχη επιτέλους χαμογελά σε τρία ζώδια:

Παρθένος

Τοξότης

Υδροχόος

Παρθένος

Αγαπητοί Παρθένοι, ετοιμαστείτε για ένα βαθύ εσωτερικό ταξίδι που θα σας οδηγήσει πιο κοντά σε όλα όσα πραγματικά αξίζετε!

Στις 3 Αυγούστου, καθώς ο Χείρων γυρίζει ανάδρομος στον Ταύρο, ξεκινά για εσάς μια σημαντική περίοδος αυτογνωσίας και εσωτερικής αναζήτησης.

Είναι η στιγμή να κοιτάξετε μέσα σας και να αναρωτηθείτε τι πραγματικά σας αξίζει, αλλά και να ακούσετε το «ξύπνημα» που σας στέλνει το σύμπαν σχετικά με τις φορές που συμβιβαστήκατε με λιγότερα από όσα δικαιούστε.

Ίσως αυτή η διαδικασία σας φανεί απαιτητική ή ακόμα και δύσκολη, όμως να θυμάστε πως όλα όσα συμβαίνουν τώρα είναι για το καλό σας. Κάθε αποκάλυψη, κάθε συνειδητοποίηση και κάθε αλλαγή σας οδηγούν σε μια πιο δυνατή και αυθεντική εκδοχή του εαυτού σας.

Ο Χείρων θα παραμείνει ανάδρομος στον Ταύρο έως τις 17 Σεπτεμβρίου, πριν επιστρέψει ξανά στον Κριό.

Αν και δεν θα εγκατασταθεί οριστικά στον Ταύρο πριν από τον Απρίλιο του 2027, αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να περιμένετε μέχρι τότε για να ξεκινήσετε τη θεραπεία και την προσωπική σας εξέλιξη.

Αυτή η ενέργεια έρχεται για να σας απελευθερώσει από καταστάσεις που σας εξαντλούν, από περιορισμούς που δεν σας ταιριάζουν πλέον και από μονοπάτια που έχετε ήδη ξεπεράσει.

Αφήστε αυτή την περίοδο να σας αφυπνίσει και να σας δείξει όλα όσα είναι πραγματικά δυνατά για εσάς, Παρθένοι.

Μην φοβηθείτε να οραματιστείτε, να διεκδικήσετε και να δημιουργήσετε όλα όσα ονειρευτήκατε ποτέ. Το μέλλον σας έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες από όσες ίσως φαντάζεστε.

Τοξότης

Δημιουργήστε τη δική σας μοναδική μαγεία, Τοξότες!

Στις 9 Αυγούστου, ο Ερμής περνά στον Λέοντα, όπου θα παραμείνει έως τις 25 Αυγούστου, φέρνοντας μια δυναμική περίοδο γεμάτη σχέδια, νέες γνωριμίες και σημαντικές επαφές. Η ενέργεια αυτή σας βοηθά να ανοίξετε τον δρόμο για νέα ξεκινήματα γεμάτα αφθονία, δημιουργικότητα και ευκαιρίες.

Ο Ερμής κινείται μαζί με τον Δία σε αυτό το πύρινο ζώδιο, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερα ευνοϊκό συνδυασμό που φέρνει τύχη, έμπνευση και νέες δυνατότητες στη ζωή σας. Δεν είναι η στιγμή να κρατήσετε τα πάντα ίδια ή να παραμείνετε προσκολλημένοι στο παρελθόν.

Ο Ερμής φέρνει ευκαιρίες μπροστά σας — όμως εσείς είστε εκείνοι που πρέπει να τις αναγνωρίσετε και να τολμήσετε να τις αξιοποιήσετε.

Αυτή την εβδομάδα, μη φοβηθείτε να πάρετε ρίσκα και να κάνετε βήματα προς την κατεύθυνση των ονείρων σας.

Παρατηρήστε προσεκτικά όσα αρχίζουν να εξελίσσονται όσο πλησιάζει η 15η Αυγούστου.

Πρόκειται για μία από τις πιο τυχερές ημέρες της χρονιάς, καθώς τότε ο Δίας και ο Ερμής ενώνονται και λειτουργούν σαν μία ισχυρή, ενιαία δύναμη.

Μαζί σας βοηθούν να ανοίξετε έναν νέο δρόμο, να αγκαλιάσετε μια διαφορετική προοπτική και να νιώσετε βαθιά μέσα σας πως είστε προορισμένοι για κάτι ξεχωριστό.

Εμπιστευτείτε τη δύναμή σας, ακολουθήστε το ένστικτό σας και αφήστε τη δική σας μαγεία να γίνει πραγματικότητα.

Υδροχόος

Η τύχη εμφανίζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, Υδροχόοι.

Στις 6 Αυγούστου, η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο ευκαιρίες, τύχη και βαθιές μεταμορφώσεις.

Παρόλο που η Αφροδίτη στον Ζυγό αποτελεί παραδοσιακά μία από τις πιο ευνοϊκές περιόδους για εσάς, αυτή η χρονιά φέρνει κάτι διαφορετικό και πιο ουσιαστικό.

Η Αφροδίτη ετοιμάζεται ήδη να μπει στη φάση της προ-σκιάς πριν από την ανάδρομη πορεία της στις 31 Αυγούστου. Αυτή η ενέργεια σας καλεί να κοιτάξετε πίσω, να επανεξετάσετε τις επιλογές που έχετε κάνει στη ζωή σας και να σκεφτείτε τόσο τις ευκαιρίες που αξιοποιήσατε όσο και εκείνες που αφήσατε να περάσουν.

Η αλλαγή είναι απολύτως εφικτή, όμως ίσως χρειαστεί πρώτα να επιστρέψετε σε κάποια παλιά θέματα, να κλείσετε εκκρεμότητες ή να ξαναδείτε δρόμους που κάποτε αφήσατε πίσω, ώστε να μπορέσετε τελικά να προχωρήσετε μπροστά.

Αυτή την εβδομάδα, στρέφετε την προσοχή σας στην καριέρα σας και στον γενικότερο σκοπό της ζωής σας.

Τους επόμενους μήνες αναμένονται αλλαγές, ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε ή στην επαγγελματική κατεύθυνση που ακολουθείτε.

Προσπαθήστε να δείτε πως η τύχη δεν έρχεται πάντα με τη μορφή που περιμένετε.

Μερικές φορές εμφανίζεται μέσα από απρόσμενες αλλαγές, νέες κατευθύνσεις και αποφάσεις που αρχικά μπορεί να φαίνονται δύσκολες, αλλά τελικά σας οδηγούν πιο κοντά στη ζωή που πραγματικά σας ταιριάζει.

Αφήστε πίσω σας σχέδια που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες και τα όνειρά σας. Εμπιστευτείτε τις νέες διαδρομές που ανοίγονται μπροστά σας και επιτρέψτε στον εαυτό σας να φτάσει εκεί όπου πραγματικά προορίζεται να βρίσκεται.

πηγή enikos.gr