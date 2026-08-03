Υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση από τον Οκτώβριο

Αγώνας δρόμου 70 ημερών ξεκινά από σήμερα, Δευτέρα 3/8, για πάνω από 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις της χώρας, προκειμένου να μεταβούν –όλες ανεξαιρέτως πλέον– στην εποχή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να προχωρήσουν όλες στις αναγκαίες προσαρμογές και δηλώσεις, καθώς από τον Οκτώβριο τα χειρόγραφα ή μηχανογραφικά εκδιδόμενα τιμολόγια περνάνε οριστικά στο παρελθόν.

Η μετάβαση ολοκληρώνεται στο δίμηνο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου. Οι υποχρεώσεις αλλάζουν και από τις 12 Οκτωβρίου οι επιχειρήσεις θα εκδίδουν αποκλειστικά πλέον ψηφιακά όλα τα παραστατικά για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (τιμολόγια, δελτία αποστολής, ποσοτικής παραλαβής κ.λπ.) σε online σύνδεση με την ΑΑΔΕ.

Ηδη όμως από τώρα -και όχι τον Οκτώβριο- πρέπει να δηλώσουν στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (aade.gr/mydata) με ποιον τρόπο θα διαβιβάζουν τα παραστατικά τους: είτε θα συνάψουν σύμβαση με έναν από τους 38 πιστοποιημένους ιδιώτες παρόχους τον οποίο θα επιλέξουν, είτε θα εκδίδουν τιμολόγια και παραστατικά μέσω των εφαρμογών της ΑΑΔΕ timologio (από υπολογιστές και laptop) και myDATAapp (από κινητές/φορητές συσκευές).

Σε κάθε περίπτωση, η αποστολή θα γίνεται αυτόματα τη στιγμή της συναλλαγής.

Οι 3 ημερομηνίες-ορόσημα

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την τελική μετάβαση, καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 1 εκατ. ευρώ έχουν ήδη ενταχθεί πλήρως στο σύστημα.

Για τις μικρότερες όμως:

■ Σήμερα, Δευτέρα 3/8, λήγουν τα φορολογικά κίνητρα για όσους έσπευσαν να προχωρήσουν νωρίς.

■ Εως τις 30 Σεπτεμβρίου πρέπει και οι τελευταίοι υπόχρεοι να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ αν για να εκδίδουν τιμολόγια από 1η Οκτωβρίου θα χρησιμοποιούν πλέον πάροχο ή την εφαρμογή timologio.

■ Η μετάβαση ολοκληρώνεται στις 12 Οκτωβρίου, καθώς και τα δελτία διακίνησης (δελτία αποστολής ποσοτικής παραλαβής κ.λπ.) θα πρέπει πλέον να στέλνονται μόνο ψηφιακά, μέσω παρόχου ή ΑΑΔΕ, με σήμανση QR για online παρακολούθηση των εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο.

Τελειώνουν τα μπόνους, αρχίζουν οι κυρώσεις

Ωστόσο, πάνω από 1 εκατομμύριο επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες που πρέπει να προετοιμαστούν σύντομα για την ψηφιακή μετάβαση φαίνεται να αγνοούν πως τρέχουν οι προθεσμίες που τους αφορούν. Μέχρι τώρα, πάντως, μόνο 1 στις 10 επιχειρήσεις φρόντισε να είναι έτοιμη: λιγότεροι από 145.000 ΑΦΜ από συνολικά 1,3 εκατομμύριο υπόχρεους έχουν υποβάλει τη δήλωση στην ΑΑΔΕ για τις B2B συναλλαγές τους.

Το κίνητρο που δόθηκε για να κινητοποιηθούν περισσότεροι είναι η προσαύξηση έκπτωσης 100% που θα έχουν στις δαπάνες που θα κάνουν για συμβάσεις με παρόχους, αγορά εξοπλισμού εκτύπωσης ή αποθήκευσης, υπολογιστή ή φορητής συσκευής, συνδρομή Ιντερνετ κ.λπ. Το παράθυρο των κινήτρων όμως κλείνει, αν και επιμελητήρια και φορείς της αγοράς έχουν ζητήσει να παραταθεί για τουλάχιστον έναν ακόμα μήνα.

Τι θα συμβεί στην πράξη

Αναπόδραστα, όπως όλα δείχνουν, η μετάβαση θα γίνει μαζικά τον Σεπτέμβριο από τους υπόχρεους, στην εκπνοή της διορίας – με ό,τι συνεπάγεται αυτό ίσως σε ταλαιπωρία, καθυστερήσεις και κόστη. Ενώ όσοι ήδη δεν έχουν κινηθεί, χάνουν και φορολογικά κίνητρα που είχαν στη διάθεσή τους.

Με βάση, πάντως, τα νέα δεδομένα για όλους:

■ Η ηλεκτρονική τιμολόγηση καθίσταται υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαιρέτως, από 1η Οκτωβρίου. Από εκείνη την ημέρα και στο εξής τα τιμολόγια απαγορεύεται να εκδίδονται και να διαβιβάζονται με τους τρόπους που έως τώρα γνώριζαν οι επιχειρήσεις (χειρόγραφα ή με εμπορικό πρόγραμμα έκδοσης και διαβίβασης τιμολογίων). Αν σταλούν εκτός πιστοποιημένου καναλιού, κάθε τιμολόγιο θα μετρά ως παράβαση και θα επιβάλλεται πρόστιμο.

■ Μεταβατική περίοδος προβλέπεται μεν (έως το τέλος του έτους), αλλά αυτή θα αφορά μόνο όσους έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχουν συμβληθεί με ιδιώτη πάροχο έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών ή θα κάνουν δήλωση χρήσης της αντίστοιχης εφαρμογής της ΑΑΔΕ (timologio).

Η δήλωση επιλογής παρόχου παρέχει τρίμηνη περίοδο χάριτος: σε όσους την κάνουν δίνεται περιθώριο τρεις μήνες (από 1/10 έως 31/12) να μπορούν χωρίς κυρώσεις -παράλληλα με το ψηφιακό κανάλι τιμολόγησης που θα έχουν δηλώσει ότι επέλεξαν να εφαρμόσουν- να χρησιμοποιούν και τους άλλους τρόπους έκδοσης και διαβίβασης τιμολογίων, πριν εκλείψουν πλήρως από 1/1/2027.

Επιλογές, υποχρεώσεις και διλήμματα

Ανάμεσα στις δύο επιλογές ψηφιακής τιμολόγησης, υπάρχουν διαφορές: οι εφαρμογές της ΑΑΔΕ διατίθενται δωρεάν και απευθύνονται κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Ωστόσο, γι’ αυτούς μετράει και το πακέτο υποστήριξης που τους παρέχουν οι αδειοδοτημένοι, καθώς και ότι ακόμα σε περίπτωση τεχνικών δυσχερειών οι ιδιώτες πάροχοι φέρουν την ευθύνη να αυθεντικοποιούν και να διαβιβάζουν τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ.

Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση στην ΑΑΔΕ μπορεί να αφορά και περισσότερους από έναν παρόχους, ενώ επιτρέπεται και η παράλληλη χρήση παρόχου και των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

Κυρώσεις και παγίδες

Η παράλειψη δήλωσης παρόχου ή timologio ΑΑΔΕ είναι ο πρώτος κίνδυνος: η έκδοση B2B παραστατικών με άλλους τρόπους (π.χ. μέσω εμπορικού λογισμικού ERP) δεν θα επιτρέπεται από τον Οκτώβριο και μετά. Προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/λογιστικό, ERP) δεν θα αποτελούν πλέον αποδεκτό τρόπο έκδοσης τιμολογίων.

Η «δύναμη της συνήθειας» είναι επίσης σημαντικός κίνδυνος: για όποιον συνεχίσει με χειρόγραφο τρόπο ή με «σκέτο» εμπορικό πρόγραμμα -εκτός κι αν έκαναν δήλωση και εντάσσονται στην τρίμηνη μεταβατική περίοδο- η μη έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου θα ισοδυναμεί με μη έκδοση τιμολογίου και θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται στον ΚΦΔ για τη σχετική παράβαση: 250-500 ευρώ ανά παράβαση ή 2.500 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής και 50% του ΦΠΑ κάθε συναλλαγής.

Αυξημένη προσοχή απαιτείται όμως και από όσες επιχειρήσεις έσπευσαν να κάνουν χρήση των φορολογικών κινήτρων: τα ευεργετήματα ανακαλούνται αν, προτού ξεκινήσει η υποχρεωτική εφαρμογή τον Οκτώβριο, εκδοθεί τιμολόγιο χωρίς τη χρήση υπηρεσιών παρόχου (ή της εφαρμογής έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών timologio της ΑΑΔΕ), παρά τη σχετική δήλωση που έχει υποβάλει ο υπόχρεος.

ΠΗΓΗ newmoney