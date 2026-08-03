Κίνδυνος πυρκαγιάς: Σε αυξημένη επιφυλακή η Δυτική Ελλάδα

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες, όταν αρκετές περιοχές βρίσκονταν σε κατάσταση πολύ υψηλής επικινδυνότητας, σήμερα οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας κατατάσσονται κυρίως στην Κατηγορία 2 (Μέση), γεγονός που αποτυπώνει μια σχετική αποκλιμάκωση του κινδύνου.

Αισθητά βελτιωμένη εμφανίζεται σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, η εικόνα στη Δυτική Ελλάδα όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών , σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Παρά τη βελτίωση των συνθηκών, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς τα αλλεπάλληλα πύρινα μέτωπα των τελευταίων ημερών έχουν κρατήσει σε συναγερμό την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία. Εξάλλου, ακόμη και με χαμηλότερο δείκτη επικινδυνότητας, μία πυρκαγιά μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη βλάστηση.

Την ίδια ώρα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 4) προβλέπεται για περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας και τμήματα της Πελοποννήσου, όπου οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα πρόληψης, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο, ενώ υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή φωτιά θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσω του 199 ή του 112.

Παρότι ο σημερινός χάρτης είναι σαφώς πιο ευνοϊκός για τη Δυτική Ελλάδα, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η επαγρύπνηση παραμένει απαραίτητη μέχρι την πλήρη σταθεροποίηση των καιρικών συνθηκών.