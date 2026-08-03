Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026

Φαρμακεία

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας 14:30 - 21:00 μμ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ Β ΗΠΕΙΡΟΥ 58 - ΒΥΡΩΝΟΣ ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ 2 ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 203 & Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΧΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 13 - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΟΥΝΑΡΗ 37 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΥΙΑΣ 75 - ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ ΤΣΙΛΙΜΠΟΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 102-104 & ΕΡΜΟΥ 21:00 μμ - 02:00 πμ ΚΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 309 - ΒΟΤΣΗ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 57-59 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ 02:00 - 08:30 ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 57-59 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης 14:30-08:30 ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22221 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας 14:30-22:30 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ-ΡΟΪΤΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-671.777 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων 14:30-21:00 ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου 14:30-22:30 ΙΝΤΖΕ ΜΑΡΙΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-992.747 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας 14:30-22:30 ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑ Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων 14:30-22:30 ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού 14:30-21:00 ΒΛΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.451 & 6906132056 Διευρυμένο ωράριο Δευ. & Τετ. : 08.30 - 14.30 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ) Δευ. & Τρι. & Τετ. & Πεμ. & Παρ: 08.30 - 21.00 Σαβ. : 8.30 - 20.00 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44-46 & ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 2 Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ) Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00 ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Υπ.Φαρμακοποιός) ΓΛΑΥΚΟΥ 9, ΠΕΡΙΒΟΛΑ (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ PATRA MALL) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΕΝΤΟΣ ΑΒ) ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Υπ. Φαρμακοποιός) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 44 - 48, ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ Δευ. & Τρ. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.00 - 21.00 Τετ. : 8.30 - 14.30 Σαβ. : 9.00 - 14.00 Σ.Φ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ Δευ. : 08.30 - 21.00 Τρι. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Τετ. : 08.30 - 14.30 Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 15.00 ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ 2 Δευ. - Παρ. : 8.00 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 20.00 ΡΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΕΙΑΣ 83 ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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