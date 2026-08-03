Πάτρα: Νέο περιστατικό με πυρκαγιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Ακόμη ένα περιστατικό πυρκαγιάς σε σταθμευμένο όχημα καταγράφηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα, εντείνοντας τον προβληματισμό για τα διαδοχικά ανάλογα συμβάντα που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην πόλη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Ιεροθέου, όπου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τυλίχθηκε στις φλόγες ένα αυτοκίνητο τύπου Smart.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα και σε δεύτερο σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν δίπλα, προκαλώντας ζημιές πριν τεθεί υπό έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκτασή της.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διεξάγει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και αυτό του εμπρησμού, καθώς πρόκειται για ακόμη μία πυρκαγιά σε όχημα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στην Πάτρα.







