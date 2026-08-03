Ψάθα: Λάθος συντονισμός και ανοδικά ρεύματα στα σενάρια για την τραγωδία με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων

Στο πένθος βυθίστηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλη η Ελλάδα μετά την τραγική σύγκρουση δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό.

Από την σύγκρουση σκοτώθηκε ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής, ενώ οι αρμόδιες Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τι οδήγησε στο δυστύχημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 της Κυριακής (2.8.26), στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου στην Ψάθα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς. Οι δύο επιβαίνοντες του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής, κατάφεραν να σωθούν, με τον κυβερνήτη να πραγματοποιεί αναγκαστική προσγείωση πριν το ελικόπτερο τυλιχθεί στις φλόγες.

Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν από τις πρωινές ώρες στο ίδιο πύρινο μέτωπο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού. Σε κάθε ελικόπτερο επέβαιναν ένας ξένος χειριστής και ένας Έλληνας αξιωματικός – συντονιστής, που μετέφραζε τις οδηγίες στους χειριστές, ο οποίος διατηρούσε την επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.

Τα πιθανά αίτια που εξετάζονται

Η διερεύνηση του δυστυχήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα για τα αίτια της σύγκρουσης. Οι ειδικοί συλλέγουν συντρίμμια και κάθε διαθέσιμο στοιχείο από το σημείο, ενώ αναμένεται να εξεταστούν όλα τα δεδομένα της πτήσης, οι επικοινωνίες των πληρωμάτων και οι μαρτυρίες.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι:

Το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αποτελεί ένα από τα βασικά σενάρια που διερευνώνται. Εξετάζεται αν υπήρξε λανθασμένη εκτίμηση αποστάσεων ή συντονισμού μεταξύ των δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Οι ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες πτήσης πάνω από το πύρινο μέτωπο. Οι επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης πραγματοποιούνται σε περιβάλλον με έντονο καπνό, υψηλές θερμοκρασίες, θερμικά ανοδικά ρεύματα και περιορισμένη ορατότητα, παράγοντες που αυξάνουν σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας των χειρισμών.

Η πυκνή εναέρια κυκλοφορία στην περιοχή της φωτιάς. Σε μεγάλες πυρκαγιές επιχειρούν ταυτόχρονα πολλά εναέρια μέσα, γεγονός που απαιτεί απόλυτο συντονισμό και αυστηρή τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας.

Ενδεχομένως να υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη σε ένα από τα δυο ελικόπτερα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν στοιχεία που να τον επιβεβαιώνουν. Το ενδεχόμενο αυτό θα διερευνηθεί μέσω της εξέτασης των συντριμμιών και του ιστορικού συντήρησης των ελικοπτέρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το δυστύχημα δόθηκε εντολή να καθηλωθούν όλα τα μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούσαν στην περιοχή, μέχρι να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Το χρονικό

Λίγο πριν από τη σύγκρουση ακούστηκε δυνατός θόρυβος, ενώ αμέσως μετά τα δύο ελικόπτερα κατέπεσαν. Ένα από τα πληρώματα κατάφερε να επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, ενημερώνοντας ότι υπήρχε τραυματισμός.

Ο Βρετανός χειριστής προσγείωσε το ελικόπτερο σε δρόμο και τόσο ο ίδιος όσο και ο Έλληνας συντονιστής κατάφεραν και βγήκαν εγκαίρως, πριν ξεσπάσει φωτιά λόγω των καυσίμων. Αντίθετα, το δεύτερο ελικόπτερο κατέπεσε σε χαράδρα, όπου οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.