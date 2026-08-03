Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Σκληρή μάχη με τις διάσπαρτες εστίες

Για 4η συνεχόμενη ημέρα παλεύουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη φωτιά στη Βοιωτία η οποία επεκτάθηκε και στη δυτική Αττική.

Πυροσβέστες και εθελοντές παλεύουν με κάθε μέσο να σώσουν το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων, περιοχές οι οποίες έχουν περικυκλωθεί από τις φλόγες. Η πυκνή βλάστηση του Πόρτο Γερμενό αλλά και πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ενώ δίνεται σκληρή μάχη να σωθεί και η Αγία Σκέπη.

Η αγωνία εντείνεται υπό τον φόβοι οι φλόγες να προσεγγίσουν τα Μέγαρα και τη Μάνδρα.

Τα μηνύματα του 112 κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν αλλεπάλληλα ζητώντας εκκένωση περιοχών στη δυτική Αττική.

Οι άνεμοι συνεχίζουν και πνέουν θυελλώδεις στα μέτωπα ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια της συντριβής των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα, με θύματα έναν Δανό και έναν Έλληνα.

12 είναι τα εναέρια μέσα που επιχειρούν σε Αττικοβιωτία, ενώ μέσα στην ημέρα θα φτάσουν έως και τα 28, σύμφωνα με τον πρόεδρο Αξιωματικών Π.Σ, Κώστα Τσίγκα.