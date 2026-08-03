Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Σκληρή μάχη με τις διάσπαρτες εστίες

Αντιπυρικές για να σωθούν οικισμοί και σπίτια
Για 4η συνεχόμενη ημέρα παλεύουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη φωτιά στη Βοιωτία η οποία επεκτάθηκε και στη δυτική Αττική.
Πυροσβέστες και εθελοντές παλεύουν με κάθε μέσο να σώσουν το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων, περιοχές οι οποίες έχουν περικυκλωθεί από τις φλόγες. Η πυκνή βλάστηση του Πόρτο Γερμενό αλλά και πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ενώ δίνεται σκληρή μάχη να σωθεί και η Αγία Σκέπη.
Η αγωνία εντείνεται υπό τον φόβοι οι φλόγες να προσεγγίσουν τα Μέγαρα και τη Μάνδρα.
Τα μηνύματα του 112 κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν αλλεπάλληλα ζητώντας εκκένωση περιοχών στη δυτική Αττική.
Οι άνεμοι συνεχίζουν και πνέουν θυελλώδεις στα μέτωπα ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια της συντριβής των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα, με θύματα έναν Δανό και έναν Έλληνα.
12 είναι τα εναέρια μέσα που επιχειρούν σε Αττικοβιωτία, ενώ μέσα στην ημέρα θα φτάσουν έως και τα 28, σύμφωνα με τον πρόεδρο Αξιωματικών Π.Σ, Κώστα Τσίγκα.
Πάνω από 111.000 στρέμματα έγιναν στάχτη
Η καταστροφή που προκάλεσαν οι μεγάλες φωτιές σε Αττική και Βοιωτία αποτυπώνεται πλέον και από δορυφόρο, με τα στοιχεία να είναι αποκαρδιωτικά. Σύμφωνα με νέα εκτίμηση του διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδου, περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές.
Η ανάλυση βασίζεται σε δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης του Sentinel-2, ο οποίος πέρασε πάνω από τη Βοιωτία και την Αττική το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου.
Σύμφωνα με την επεξεργασία των δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, μέχρι τις 12:05 το μεσημέρι της Κυριακής είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα από τη φωτιά στη Βοιωτία.
Ακόμη μεγαλύτερη είναι η καταστροφή στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Πόρτο Γερμενό και επεκτάθηκε σε άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Εκεί η καμένη έκταση υπολογίζεται σε περίπου 80.800 στρέμματα, ενώ η φωτιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ενιαίο το μέτωπο από τη Βοιωτία μέχρι την Αγία Σκέπη – Οι φλόγες έφτασαν 10 χλμ από την εθνική οδό
«Όλο το βράδυ δόθηκε συγκλονιστική μάχη. Εκκενώθηκαν οικισμοί, δημιουργήθηκαν αντιπυρικές ζώνες και ξεκίνησαν τις εναέριες ρίψεις τα ελικόπτερα ώστε να έχουμε μία χαραμάδα αισιοδοξίας να σβήσουμε τις φλόγες» ανέφερε ο Νίκος Λαυρανός, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ελλάδος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτωπο από τη Βοιωτία μέχρι και την Αγία Σκέπη είναι ενιαίο ενώ οι φλόγες έφτασαν ακόμα και 10 χλμ από την εθνική Οδό.
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