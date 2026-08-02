Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Καλή η κατάσταση της υγείας των διασωθέντων

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στη δυτική Αττική, καθώς δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell που συμμετείχαν σε αυτή, συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (02/08).

Ένας Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο έχασαν τη ζωή τους ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάστασή τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες περισυλλέγουν από το σημείο του δυστυχήματος κάθε τι που θα μπορέσει να βοηθήσει στην έρευνα και να δώσει απάντηση στο για ποιο λόγο συνέβη αυτή η τραγωδία.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν από τις πρωινές ώρες στο πύρινο μέτωπο, συμμετέχοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Στο καθένα επέβαινε πλήρωμα δύο ατόμων: ένας αλλοδαπός χειριστής και ένας Έλληνας αξιωματικός-συντονιστής, ο οποίος είχε την επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα κι ενώ τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν στην περιοχή. Μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο ανέφεραν ότι προηγήθηκε ένας δυνατός θόρυβος, λίγο πριν τα δύο ελικόπτερα καταπέσουν.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την περισυλλογή των τεσσάρων μελών των πληρωμάτων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένα από τα πληρώματα κατάφερε να επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, με τον κυβερνήτη να ενημερώνει ότι ο συγκυβερνήτης του είχε τραυματιστεί.

Ο Βρετανός χειριστής είχε καταφέρει να προσγειώσει το ελικόπτερο στον δρόμο, και μαζί με τον Έλληνα συντονιστή βγήκαν από αυτό λίγα μόλις λεπτά πριν γίνει ανάφλεξη του ελικοπτέρου από τα καύσιμά του.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιχείρηση περισυλλογής των μελών των πληρωμάτων.

Οι δύο χειριστές ο Έλληνας και ο Βρετανός, οι οποίοι εντοπίστηκαν ζωντανοί διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω αντιμετώπιση των τραυμάτων τους.

Παράλληλα, χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν στο δεύτερο ελικόπτερο το οποίο είχε καταπέσει σε χαράδρα, οι δύο επιβαίνοντες, ένας Έλληνας και ένας Δανός, οι οποίοι διακομίσθηκαν στο ίδιο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Αμέσως μετά σύγκρουση δόθηκε εντολή όλα τα ελικόπτερα που επιχειρούσαν στην περιοχή τύπου Bell να καθηλωθούν μέχρι νεοτέρας, ενώ θα διεξαχθεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.