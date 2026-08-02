Ψάθα: Τα επικρατέστερα σενάρια για την τραγωδία με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα

Οι κρίσιμες απαντήσεις που αναζητούνται μετά τη φονική σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα

Μία από τις πιο τραγικές στιγμές των φετινών επιχειρήσεων αεροπυρόσβεσης εκτυλίχθηκε στην Ψάθα, όταν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν στον αέρα ενώ επιχειρούσαν πάνω από το μεγάλο πύρινο μέτωπο της Αττικοβοιωτίας. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο μέλη των πληρωμάτων, ενώ ακόμη δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η σύγκρουση σημειώθηκε την ώρα που τα δύο εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν αποστολή κατάσβεσης, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση με πυκνούς καπνούς, υψηλές θερμοκρασίες και συνεχείς ελιγμούς πάνω από το μέτωπο της φωτιάς. Αμέσως μετά το συμβάν σήμανε συναγερμός στο Κέντρο Επιχειρήσεων και ενεργοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Ο κυβερνήτης του ενός ελικοπτέρου κατάφερε να βγει σώος, ενώ ο συντονιστής τραυματίστηκε. Από την περιοχή περισυνελέγησαν συνολικά τέσσερις επιβαίνοντες, εκ των οποίων δύο ήταν ελαφρά τραυματισμένοι και δύο ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Όλοι διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου επιβεβαιώθηκε ο τραγικός απολογισμός των δύο νεκρών και δύο τραυματιών. Την ζωή τους έχασαν ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ διασώθηκαν ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής του δεύτερου ελικοπτέρου. Τόσο οι νεκροί όσο και οι διασωθέντες δεν ήταν πυροσβέστες αλλά εργάζονταν για την εταιρεία από την οποία είχε μισθώσει το ελληνικό κράτος τα ελικόπτερα.

Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και επιχειρούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, όπου μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά. Λίγη ώρα μετά τη σύγκρουση εντοπίστηκαν και τα δύο σημεία πρόσκρουσης. Στη δημοσιότητα δόθηκε και βίντεο-ντοκουμέντο που αποτυπώνει τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων, προκαλώντας σοκ, καθώς καταγράφεται η μοιραία επαφή τους ενώ πραγματοποιούσαν επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Συγκλονιστικές εικόνες από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου

Οι εικόνες από την περιοχή είναι συγκλονιστικές, καθώς τα συντρίμμια των ελικοπτέρων ήταν διάσπαρτα, ενώ πυκνοί καπνοί εξακολουθούσαν να υψώνονται από τα σημεία της πτώσης.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Λίγη ώρα μετά το δυστύχημα, το Πυροσβεστικό Σώμα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με τα πρώτα στοιχεία της τραγωδίας. «Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψαθάς για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές». “Τραγικό λάθος” βλέπει εμπειρογνώμονας

Τη δική του πρώτη τεχνική εκτίμηση για το δυστύχημα διατύπωσε ο πιλότος και εμπειρογνώμονας Παντελής Φραγκούλης, μιλώντας στο MEGA. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη σύγκρουση «τραγικό λάθος», επισημαίνοντας ότι το βίντεο της σύγκρουσης δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν από την επίσημη διερεύνηση. Όπως εξήγησε, ιδιαίτερη σημασία έχει να διευκρινιστεί ποιος ακριβώς ήταν ο ρόλος του δεύτερου ελικοπτέρου. Εάν αποδειχθεί ότι εκτελούσε αποστολή εναέριου συντονισμού, τότε – σύμφωνα με τον ίδιο – προκύπτει σοβαρό επιχειρησιακό ζήτημα, καθώς τα συντονιστικά ελικόπτερα δεν θα πρέπει να επιχειρούν στο ίδιο ύψος με εκείνα που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού και έντονους ελιγμούς πάνω από το ενεργό πύρινο μέτωπο. Ο έμπειρος πιλότος τόνισε ακόμη ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα πριν ολοκληρωθεί η έρευνα και αποσαφηνιστούν πλήρως οι αποστολές που εκτελούσαν τα δύο πληρώματα τη στιγμή της σύγκρουσης.