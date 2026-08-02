Κεφαλονιά: Χωρίς ενεργό μέτωπο η μεγάλη φωτιά στην Πάστρα - Συνεχίζονται οι διαβροχές και η επιφυλακή

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πάστρας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Κεφαλονιάς, μετά από πολύωρη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η εικόνα παρουσιάζεται αισθητά βελτιωμένη, καθώς οι φλόγες έχουν περιοριστεί και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, πραγματοποιώντας συνεχείς διαβροχές και ελέγχους σε καπνίζοντα σημεία, προκειμένου να αποτραπούν πιθανές αναζωπυρώσεις.

Η πυρκαγιά είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση από το βράδυ του Σαββάτου, με τις φλόγες να καίνε δασικές και αγροτικές εκτάσεις στη νότια Κεφαλονιά.

Παρότι η κατάσταση εμφανίζεται πλέον ελεγχόμενη, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και ο αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η πλήρης αποτίμηση των ζημιών στις πληγείσες περιοχές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.