Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές σε Αιγιάλεια και Σκάλωμα Φωκίδας

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα στα δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα που δοκίμασαν τις τελευταίες ώρες τη Δυτική Ελλάδα και τη γειτονική Φωκίδα, καθώς σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής δεν υπάρχουν πλέον ενεργές εστίες τόσο στην Αιγιάλεια όσο και στο Σκάλωμα Φωκίδας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στις δύο περιοχές, πραγματοποιώντας εκτεταμένες διαβροχές σε καπνίζοντα σημεία και αντιμετωπίζοντας μικροεστίες, με στόχο να αποτραπούν πιθανές αναζωπυρώσεις, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση.

Στην Αιγιάλεια, η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Αραβωνίτσας κινητοποίησε ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ για πολλές ώρες υπήρξε αγωνία για την προστασία οικισμών, καλλιεργειών και δασικών εκτάσεων. Η σταδιακή ύφεση του μετώπου επιτρέπει πλέον στις υπηρεσίες να επικεντρωθούν στην πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς και στην αποτίμηση των ζημιών.

Αντίστοιχα, στη Φωκίδα, μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη νύχτα με συνεχείς αναζωπυρώσεις, η φωτιά στο Σκάλωμα δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες μικροεστίες, ενώ οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών έχουν ήδη ξεκινήσει να μετρούν τις καταστροφές σε κατοικίες, αγροτικές εκτάσεις και ελαιώνες.

Η σημερινή εικόνα είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με το προηγούμενο 24ωρο, χωρίς όμως να επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η Πολιτική Προστασία και οι τοπικές αρχές θα παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα μέχρι να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος αναζωπύρωσης.