Έδινε μάχη με τις φλόγες, ενώ το σπίτι του γινόταν στάχτη - Συγκλονίζει εθελοντής πυροσβέστης

Μια συγκλονιστική ιστορία αποκαλύφθηκε μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στα Βίλια, όπου ένας εθελοντής δασοπυροσβέστης δήλωσε πως το σπίτι του κάηκε την ώρα που εκείνος πάλευε για να σωθούν εκείνα των συμπολιτών του.

Ο Γρηγόρης Σχοΐζας βρισκόταν επί τρία συνεχόμενα 24ωρα στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης και συμβάλλοντας, μαζί με την ομάδα του, στη διάσωση δεκάδων κατοικιών από την καταστροφή.

Την ώρα, όμως, που έδινε τη δική του μάχη για να προστατεύσει τις περιουσίες άλλων ανθρώπων, πληροφορήθηκε ότι η φωτιά είχε φτάσει και στο δικό του σπίτι, το οποίο τελικά παραδόθηκε στις φλόγες.

Μιλώντας στον Alpha, περιέγραψε με συγκίνηση όσα συνέβησαν:

«Δυστυχώς αυτή είναι η τραγική ειρωνεία, είμαστε εθελοντές έχουμε γλιτώσει από τη φωτιά σπίτια και περιουσίες συνανθρώπων μας αλλά χτες δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου σπίτι, ήταν στο έλεος της φωτιάς, κάηκε άβρεχτο που λέμε, δυστυχώς από το σπίτι έμειναν μόνο τα ντουβάρια».