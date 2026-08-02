Η Δήμητρα Κατσαφάδου προσφέρει βοήθεια στους πληγέντες των πυρκαγιών

Ακόμη μία κίνηση ανθρωπιάς από την Δήμητρα Κατσαφάδου, με φόντο τις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται σε όλη την χώρα.

Η γνωστή επιχειρηματίας, βλέποντας τις τραγικές εικόνες από τα πύρινα μέτωπα, έκανε μία ανάρτηση στα social media για να δηλώσει πως στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των πληγέντων από τις φωτιές.

Πιο συγκεκριμένα, η Δήμητρα Κατσαφάδου ανακοίνωσε μέσω Instagram πως θα διαθέσει δωρεάν αναπλαστικές κρέμες και οτιδήποτε άλλο χρειαστούν, όσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

«Δυστυχώς ζούμε τις φωτιές και φέτος το καλοκαίρι. Είμαι στη διάθεσή σας και για δωρεάν αναπλαστικές κρέμες και οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε», αναφέρει στην ανάρτησή της.