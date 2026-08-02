Σταμάτης Γαρδέλης από το μέτωπο της φωτιάς: «Το σπίτι μου δεν κάηκε, το “σπίτι” μου όμως κάηκε»

Στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Σταμάτης Γαρδέλης, καθώς διαθέτει σπίτι στην περιοχή και συμμετείχε ως εθελοντής στην προσπάθεια κατάσβεσης.

Μιλώντας στην κάμερα του CNN Greece, περιέγραψε τη δραματική κατάσταση και την έκταση της οικολογικής καταστροφής.

«Έχω σπίτι εδώ κάτω, έχει μπει φωτιά και έχω έρθει με τους εθελοντές Δυτικής Αττικής να βοηθήσω όσο μπορώ. Έχει καεί όλο το Πόρτο Γερμενό, η φωτιά σταματάει λίγο και μετά σπάει προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Είναι ένα παρθένο δάσος, το οποίο δεν έχει ζώνες πυρασφάλειας, έχει αφεθεί στο έλεός του. Το τελευταίο πράσινο που είχε μείνει στην Αττική το κάψαμε.

Το σπίτι μου δεν κάηκε. Το “σπίτι” μου όμως κάηκε. Κάηκε το δάσος. Κάηκε το σπίτι του γείτονά μου, του φίλου μου. Τα ζώα είναι σε πανικό, το οικοσύστημα είναι νεκρό. Ένας θάνατος είναι όλα».