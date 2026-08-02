Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα - Η μαρτυρία διασώστριας του Ερυθρού Σταυρού

Διασώστρια του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που βρέθηκε στο σημείο της πτώσης του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά την επιχείρηση κατάσβεσης στην Ψάθα, περιέγραψε τις πρώτες εικόνες που αντίκρισε.

«Μόλις φτάσαμε είδαμε πυκνό καπνό. Ταυτόχρονα, έγινε αναζωπύρωση και στην άλλη πλευρά. Όταν προσεγγίσαμε ξανά είδαμε τα συντρίμμια του ενός ελικοπτέρου πάνω στην άσφαλτο και το άλλο κάτω στην χαράδρα είχε σχεδόν καταστραφεί ολοσχερώς. Ήταν δύσκολο να διακρίνεις μέσα στους καπνούς κάποιο από τα κομμάτια του. Οι ελαφρά τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο».