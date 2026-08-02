Η Καρυστιανού διαγράφει τον Αυγερινό από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Συνεχίζεται η κρίση στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καθώς μετά την αποχώρηση του Θανάση Αυγερινού από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου, η Μαρία Καρυστιανού προαναγγέλλει ότι θα τον διαγράψει από το κόμμα.

Η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγο για «άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του» κόμματος και καταγγέλλει τον Θανάση Αυγερινό για «διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές».

Ειδικότερα, η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει ότι «οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του Αθανάσιου Αυγερινού ενάντια στο Κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, σε συνδυασμό με σειρά ενεργειών και δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα του πολιτικού συστήματος, υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος, αναδεικνύουν άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του και τον θέτουν εκτός αυτού».

«Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών» καταλήγει η Μαρία Καρυστιανού.