«Λύγισε» στο τέλος η εθνική, έχασε 17-13 από την Ισπανία

Στο τελευταίο οκτάλεπτο «λύγισε» η εθνική ομάδα Νέων Γυναικών Κ20, που έχασε 17-13 από την Ισπανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην πόλη Οέϊρας/Πορτογαλία.

Αύριο Δευτέρα 3/8 στις 22.15 θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στο τελευταίο ματς του α’ ομίλου όπου θα κριθεί η δεύτερη θέση και η απευθείας πρόκριση για τα προημιτελικά της Τετάρτης (5/8, 22:15). Σε περίπτωση ήττας η εθνική μας ομάδα θα χρειαστεί να δώσει αγώνα χιαστί την Τρίτη (4/8, 19:15). Η Ιταλία, έχασε 16-8 από την Ισπανία και νίκησε 17-12 το Ισραήλ.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε (όπως αναμενόταν) σε μεγάλο ντέρμπι. Στο α’ μέρος η Ισπανία προηγήθηκε δυο φορές με δυο τέρματα διαφορά (6-4, 7-5) αλλά οι διεθνείς μας βρήκαν τον τρόπο και ισοφάρισαν, με τις Ευσταθία Κοβάτσεβιτς και Ραφαέλα Σαλταμανίκα να διαμορφώνουν το 7-7 του πρώτου ημιχρόνου.

Στα 6.36 από τη λήξη της τρίτης περιόδου σκόραρε και η Αφροδίτη Μπιτσάκου (για το 8-8) που ταξίδεψε απ’ ευθείας από το Ζάγκρεμπ με το χρυσό μετάλλιο από το παγκόσμιο πρωτάθλημα κορασίδων Κ16 στις αποσκευές της. Η Ισπανία ξέφυγε με δυο τέρματα 10-8. Στα 3.24 από τη λήξη μείωσε η Αριάδνη Παντελία Καραμπέτσου σε φάση με παραπάνω (10-9), και η ίδια με πέναλτι μείωσε και πάλι 11-10 στα 2.28. Η Κασιάνα Μαρία Μαργαρίτα σκόραρε για το 11-12 στο 1.21, και με αυτό το σκορ πήγαν οι ομάδες στην τελευταία περίοδο.

Το ντέρμπι καλά κρατούσε: η Μπιτσάκου μείωσε εκ νέου 13-12 (5.03 από τη λήξη της αναμέτρησης), η Ισπανία κρατούσε όμως πάντα το προβάδισμα με 1-2 τέρματα. Η Πεναλβέρ Γκρανέρο με το τρίτο τέρμα της σημείωσε το 14-12 (4.33), και η Ισπανία με το εύστοχο πέναλτι της Ροντρίγκεζ Λαγκούνα στο 1.56, πήρε σαφέστατο προβάδισμα για την νίκη (15-12). Στο 1.23 η Ανδρονίκη Καραγιάννη μείωσε 15-13, αλλά η Κλαβέρια Μουρίγιο σημείωσε το 16-13 στο 1.04 και η Ροντρίγκεζ Λαγκούνα το 17-13 στα 00.31.

ΙΣΠΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 17-13

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 4-4, 5-4, 5-2

ΕΛΛΑΔΑ (Φώντας Λεμπέσης): Κυριακοπούλου, Μαργαρίτη 1, Κοβάτσεβιτς 2, Δρακωτού, Παπαδοπούλου, Κλαψιανού, Μπέτα 1, Τσιουγκρή, Κρασσά, Καραγιάννη 3, Καραμπέτσου 3, Λέκκου, Σαλταμανίκα 1, Μπιτσάκου 2.

* Θυμιζουμε πως ντεμπούτο εκνε η Αφροδίτη Μποτσάκου, ώστε να πάρει μια ανάσα, αφού μόλις προχθες στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια με την Εθνική κορασίδων (Κ16).

Όμως ούτε σε μια βδομάδα τελειώνουν οι διεθνείς υποχρεώσεις της Μπιτσάκου, αφού αμέσως μετά θα ταξιδέψει στην Τενερίφη όπου 16 έως 23 Αυγούστου θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων (Κ18) με την Ελλάδα να είναι φαβορί για το βάθρο!

Και φυσικά να μην ξεχνάμε πως ήδη η Μπιτσάκου έχει πανηγυρίσει το χάλκινο μετάλλιο με Εθνική ομάδα πόλο γυναικών (!) στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης που διεξήχθη από 26 Ιανουαρίου έως 5 Φεβρουαρίου στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας και μάλιστα σκοράροντας (1) στον μικρό τελικό κόντρα στην Ιταλία.

Συνοψίζουμε, μέσα στο 2026:

Ευρωπαϊκό Γυναικών: Χάλκινο μετάλλιο.

Ευρωπαϊκό Νέων (Κ20): 1 έως 7 Αυγούστου.

Παγκόσμιο Νεανίδων (Κ18): 16 έως 23 Αυγούστου.

Παγκόσμιο Κορασίδων (Κ16): Χρυσό μετάλλιο.

ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΣΤΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ

Στο Ζάγκρεμπ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα η Εθνική Παίδων Κ16 - Πρεμιέρα τη Δευτέρα (3/8) με Ρωσία (pics)

02.08.2026 19:47 93

Ταξίδεψε το βράδυ της Κυριακής (2/8) για το Ζάγκρεμπ η Εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης Παίδων Κ16, που θα μας εκπροσωπήσει στο αντίστοιχο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα («World AquaticsΜen’s U16Water Polo Championships2026») το οποίο θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Κροατίας, από 3 έως 9 Αυγούστου 2026.

Οι 15 αθλητές που περιλαμβάνονται στην αποστολή είναι οι:

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ:

ΜΙΣΕΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ:

ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ:

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ :

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ



ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ:

ΚΟΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΣΠΑΝΔΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ:

ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ



ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΛΙΤΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΜΠΕΡΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ



ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ:

ΑΛΜΠΕΡΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΠΑΟΚ:

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΚΑΡΑΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

Την ομάδα θα συνοδεύουν, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Λαμπάτος, ο συνεργάτης του Γιάννης Πρίμπας, ο Φυσιοθεραπευτής Ανδρέας Τζανής και ο αρχηγός αποστολής Νίκος Φιλόπουλος. Μαζί τους και ο διεθνής διαιτητής Αλέξανδρος Χατζηγούλας.

Η Εθνική μας ξεκινάει τους αγώνες της, στην Α' φάση της League Phase της διοργάνωσης, τη Δευτέρα (3/8) στις 18:35 (ώρα Ελλάδας) με αντίπαλο τη Ρωσία. Στη συνέχεια, θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την Τρίτη (4/8) στις 21:30, το Πουέρτο Ρίκο την Τετάρτη (5/8) στις 18:35 και την Ουγγαρία την Πέμπτη (6/8) στις 14:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης ΕΔΩ.

Οι photos, πάνω, είναι από την αναχώρηση.