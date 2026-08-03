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Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών στο 36ο Ράλι Ιονίου

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών στο 36ο Ράλι Ιονίου

10 σκάφη

Με τη συμμετοχή 10 σκαφών και 85 συνολικά ιστιοπλόων από την περιοχή μας, μπήκε ο  Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών  στη μάχη της 36ης Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδα Ιονίου (Ράλι Ιονίου). 

Η φετινή διοργάνωση έχει επίκεντρο την Κέρκυρα, η οποία γιορτάζει τα 50 χρόνια λειτουργίας του εκεί Ιστιοπλοϊκού Ομίλου, με την εκκίνηση στην πρώτη ιστιοδρομία να δίνεται σήμερα στο λιμανάκι της Κασσιόπης, το οποίο βρίσκεται απέναντι από τις αλβανικές ακτές και τους Αγίους Σαράντα. Ο προορισμός της πρώτης ιστιοδρομίας είναι η Ερεικούσα, στις εσχατιές της ελληνικής επικράτειας, με τα σκάφη να διανύουν απόσταση 17 ν.μ. 

Το «παρών» στην τελετή έναρξη του φετινού Ράλι Ιονίου έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και πρόεδρος του ΙΟΠ, Κώστας Καλογερόπουλος, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε τα εξής: «Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους αγώνες και σε όλα τα πληρώματα. Ηταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία, με ιδιαίτερο συμβολισμό, από πλευράς του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας το να δοθεί η εκκίνηση με εμβληματικό φόντο στα θαλάσσια ελληνοαλβανικά σύνορα».

Να σημειωθεί ότι στη διοργάνωση μετέχουν 23 Ομιλοι από όλη τη χώρα και φυσικά όλοι οι Ομιλοι από τη Δυτική Ελλάδα.

Θυμίζουμε ότι η συμμετοχή του ΙΟΠ είναι με τα εξής σκάφη: BIDURICK, ΚΑΛΛΙΣΤΗ, IRIS, ΣΟΦΙΑ, BEAT, ΜΑΡΑΜΠΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΔΕΣΠΛΥΑΝΑ, ΦΟΙΒΗ, CHER.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών έχει ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/8: Απονομή 1ης Ιστιοδρομίας (20:30)

ΤΡΙΤΗ 4/8: 2η Ιστιοδρομία Ερεικούσα-Παξοί, απόσταση 48.5 ν.μ. (11.00), εναλλακτική διαδρομή Αγιος Γόρδιος-Παξοί, απόσταση 28 ν.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8: Απονομή 2ης Ιστιοδρομίας (20.30)

ΠΕΜΠΤΗ 6/8: 3η Ιστιοδρομία Παξοί-Πρέβεζα, απόσταση 29ν.μ. (11:00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/8: 4η Ιστιοδρομία Λυγιά Λευκάδας-Αστακός, απόσταση 26 ν.μ. (12:00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/8: 5η Ιστιοδρομία inshore στον Αστακό, απόσταση 8 ν.μ. (11:00), απονομή 3ης, 4ης και 5ης Ιστιοδρομίας και over all – τελετή λήξης


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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών Ράλι Ιονίου
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