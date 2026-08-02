Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Σε πλήρη επιφυλακή μετά τις μεγάλες φωτιές - "Συνέδραμε σε Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία και Φωκίδα"

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής εξακολουθεί να βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά τις μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ώρες σε περιοχές της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ παρείχε συνδρομή και στη γειτονική Φωκίδα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα κυριότερα μέτωπα παρουσιάζουν πλέον ύφεση, αποτέλεσμα της συντονισμένης κινητοποίησης των πυροσβεστικών δυνάμεων, της Πολιτικής Προστασίας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εθελοντών.

Όπως αναφέρει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, με εντολή του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη και σε συνεργασία με τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, προκειμένου να διατεθούν μηχανήματα έργου, υδροφόρες και προσωπικό στα σημεία όπου υπήρχε ανάγκη.

Εκτεταμένη κινητοποίηση στην Αχαΐα

Στην Αχαΐα, το μεγαλύτερο βάρος δόθηκε στη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Αραβωνίτσα Αιγιάλειας, αλλά και στα μέτωπα της περιοχής Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα.

Υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη, κινητοποιήθηκαν επτά υδροφόρες, τέσσερις φορτωτές και δύο μπουλντόζες, οι οποίες υποστήριξαν τις επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Παρεμβάσεις σε Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία

Στην Ηλεία, η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Κουνουπελίου τέθηκε υπό έλεγχο μετά την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Περιφέρειας. Με εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκου Κοροβέση, επιχειρήσεις υποστήριξης πραγματοποίησαν τρεις υδροφόρες και δύο χωματουργικά μηχανήματα.

Αντίστοιχα, στην Αιτωλοακαρνανία, το μέτωπο που εκδηλώθηκε στη Στάνου Αμφιλοχίας αντιμετωπίστηκε έγκαιρα, αποτρέποντας την εξάπλωση της φωτιάς. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θανάση Μαυρομμάτη διατέθηκαν δύο ερπυστριοφόρα μηχανήματα, μία λαστιχοφόρος τσάπα, τρία JCB και πέντε υδροφόρες.

Συνδρομή και στη Φωκίδα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνέδραμε και στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Φωκίδα, διαθέτοντας ένα ερπυστριοφόρο, δύο λαστιχοφόρα μηχανήματα, δύο JCB και τρεις υδροφόρες.

Όπως επισημαίνεται, η αποστολή των μέσων πραγματοποιήθηκε έπειτα από συνεργασία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων σε μια κρίσιμη στιγμή.

Παραμένει η επιφυλακή

Παρά τη βελτίωση της εικόνας στα περισσότερα μέτωπα, η Περιφέρεια τονίζει ότι όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας και ο διαθέσιμος στόλος μηχανημάτων παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και να συμβάλλουν με υπεύθυνη στάση στην πρόληψη νέων πυρκαγιών και στη διευκόλυνση του έργου των δυνάμεων πυρόσβεσης.