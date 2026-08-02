Θέμης Μπάκας: «Η Αιγιάλεια δεν πρέπει να αφεθεί μόνη της» μετά τη μεγάλη φωτιά

Την ανάγκη για άμεση και ουσιαστική στήριξη της Αιγιάλειας μετά το καταστροφικό πέρασμα της πυρκαγιάς επισημαίνει με δήλωσή του ο πολιτευτής Αχαΐας, Θέμης Μπάκας, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή δεν πρέπει να μείνει χωρίς βοήθεια την επόμενη ημέρα της καταστροφής.

Όπως αναφέρει, οι εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε η φωτιά άφησαν πίσω τους σοβαρές πληγές, επηρεάζοντας κατοικίες, καλλιέργειες, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον, ενώ σημειώνει ότι οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απώλεια του μόχθου πολλών ετών.

Παράλληλα, εκφράζει τη συμπαράστασή του προς τους πυρόπληκτους κατοίκους της περιοχής και ευχαριστεί τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και όλους όσοι συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, δίνοντας μάχη κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Ο κ. Μπάκας τονίζει ότι η επόμενη ημέρα απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις από την Πολιτεία, χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όπως επισημαίνει, προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσουν η πλήρης αποζημίωση των πληγέντων, η οικονομική ενίσχυση αγροτών και επαγγελματιών που υπέστησαν ζημιές, καθώς και η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποκατάσταση των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην ανάγκη εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανασυγκρότησης για την Αιγιάλεια, το οποίο, όπως αναφέρει, θα στηρίξει την τοπική οικονομία, θα προστατεύσει την παραγωγική δραστηριότητα και θα ενισχύσει τα έργα πρόληψης απέναντι σε μελλοντικές φυσικές καταστροφές.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο πολιτευτής Αχαΐας υπογραμμίζει ότι η ενότητα και η αλληλεγγύη αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής, δηλώνοντας πως θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων, διεκδικώντας τα απαραίτητα μέτρα για την ταχεία αποκατάσταση της περιοχής.