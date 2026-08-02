Πόρτο Γερμενό: Συγκλονίζει κάτοικος - “Κάηκε το σπίτι μου, δεν έχω πού να μείνω”

Δραματικές είναι οι στιγμές στο Πόρτο Γερμενό, όπου η φωτιά μαίνεται για τρίτη ημέρα, αφήνοντας πίσω της καμένες εκτάσεις, καταστροφές σε σπίτια και κατοίκους σε απόγνωση.

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο OPEN, περιέγραψε τη στιγμή που πληροφορήθηκε από γείτονα ότι το σπίτι του είχε καταστραφεί ολοσχερώς. Όπως είπε, δεν έχει ακόμη καταφέρει να επιστρέψει στην περιοχή, καθώς οι Αρχές δεν επιτρέπουν την πρόσβαση λόγω της ενεργής πυρκαγιάς.

«Το σπίτι μου κάηκε. Ήταν απέξω πέντε πυροσβεστικά οχήματα και το σπίτι κάηκε. Ήρθα στα Βίλια, τι να κάνω; Αφού δεν με αφήνουν να πάω κάτω να δω τι έγινε;», ανέφερε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι επρόκειτο για την κύρια κατοικία του, όπου διέμενε από το 2006, ενώ εξέφρασε την αγωνία του και για τα ζώα που άφησε πίσω.

«Έπεσε η σκεπή, ήταν η κύρια κατοικία. Μένω εκεί από το 2006 που πήρα σύνταξη. Τώρα πάω στα παιδιά μου. Θέλω να δω πότε θα ανοίξει ο δρόμος να κατέβω κάτω, να δω την περιουσία μου, να δω τα ζωντανά μου. Έχω κότες, έχω σκύλους», είπε.

«Η φωτιά θα τελειώσει αφού κάψει όλα τα πράγματα, έτσι όπως πάνε», κατέληξε.