Δυτική Αττική: Κάηκαν σπίτια στο Κρύο Πηγάδι - Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο προς Βίλια και Μέγαρα

Το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε την Παρασκευή (31/7) από την Ξηρονομή και τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, επεκτάθηκε με ορμή προς τα ανατολικά, πέρασε τα όρια της Αττικής στο Πόρτο Γερμανό και στράφηκε προς την Αγία Παρασκευή, το Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο, με κατεύθυνση τα Βίλια.

Το άλλο μέτωπο συνέχισε προς την Ψάθα, τη Βένιζα και το Κανδήλι Μεγάρων, πλησίασε στη μονή Παναχράντου, με κατεύθυνση τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν να την ανακόψουν.

Σύμφωνα με το ertnews.gr σημάδια βελτίωσης έδειχναν να παρουσιάζονται στο πύρινο μέτωπο στο Κρύο Πηγάδι, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού στις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς ξεπηδούν νέες εστίες. Οι άνεμοι έχουν ενισχυθεί, ενώ τα εναέρια μέσα επιχειρούσαν διαρκώς από τις πρωινές ώρες της Κυριακής.

Αυτήν την ώρα, το μέτωπο έχει εξαπλωθεί ανατολικά, με αποτέλεσμα να καλύψει όλη τη βουνοπλαγιά. Μάλιστα, διάσπαρτες κατοικίες παραδόθηκαν στις φλόγες.

Την ίδια ώρα, οι φλόγες χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να σκεπάσουν τη βουνοπλαγιά στο όρος Πατέρας. Για την ώρα δεν απειλούνται σπίτια στην περιοχή της Ψάθας, ωστόσο κάηκαν άλλα δύο σπίτια στο όρος Πατέρας, όπως μετέδωσαν οι απεσταλμένοι του ΕΡΤnews.

Σε δύο μέτωπα η φωτιά στο Όρος Κανδήλι

Στο Κανδήλι Μεγάρων, η φωτιά που έφτασε από το μέτωπο της Βένιζας και των Μεγάρων, έχει πλέον χωριστεί σε δύο κατευθύνσεις.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά πάνω από τη Μονή Παναχράντου έχει κατεύθυνση προς την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, ενώ το δεύτερο μέτωπο βρίσκεται στην άλλη πλευρά της πλαγιάς με νοητή κατεύθυνση προς το πεδίο βολής των Ειδικών Δυνάμεων, χωρίς ακόμη να μπορεί να το απειλήσει.

Οι επίγειες δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, καθώς η επέκταση του μετώπου είναι διαρκής λόγω του δάσους.

Μάχη να μη φτάσουν οι φλόγες στο Αλεποχώρι και τα Μέγαρα

Παράλληλα, τιτάνιες είναι οι μάχες των πυροσβεστικών δυνάμεων ώστε να μη φτάσουν οι φλόγες στο Αλεποχώρι και τα Μέγαρα.

Παράλληλα, κατά μήκος της οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου έχουν αναπτυχθεί υδροφόρες και πυροσβεστικά οχήματα, δημιουργώντας γραμμές άμυνας ώστε να αποτραπεί το πέρασμα της φωτιάς στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Την ίδια ώρα, μηχανήματα έργου του Στρατού, της Περιφέρειας και των δήμων διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες και επιχειρούν με επιχωματώσεις σε σημεία όπου η πρόσβαση των πυροσβεστών είναι αδύνατη.

Οι δυσκολίες εντείνονται από τη μορφολογία του εδάφους, τη μεγάλη ποσότητα ξερής βλάστησης και τους θυελλώδεις ανέμους, που προκαλούν ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς και δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Συνεχής η μάχη με τις φλόγες στη Βένιζα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει στην περιοχή της Βένιζας, κοντά στο Πόρτο Γερμενό, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε πολλά ενεργά μέτωπα, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.

όγω των αναζωπυρώσεων στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για τις περιοχές Κανδύλι και Αγία Σκέπη με οδηγίες για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς Νέα Πέραμο, την ώρα που τα εναέρια και επίγεια μέσα προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτία που για τρίτη μέρα μοιάζει ανεξέλεγκτη.

Ακολούθησε μήνυμα από την Πολιτική Προστασία και για τη βιομηχανική περιοχή στα Μέγαρα, με τις Αρχές να καλούν όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα.

Στιγμές αγωνίας και για τον Κιθαιρώνα

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η προστασία του Κιθαιρώνα, όπου βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα ελατοδάση της Αττικής.

Η απώλειά του θα αποτελούσε σοβαρό οικολογικό πλήγμα, ενώ ήδη οι φλόγες έχουν καταστρέψει ελαιώνες και καλλιέργειες πολλών δεκαετιών, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στους κατοίκους της περιοχής.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται επί ποδός και καταβάλλουν τιτάνια μάχη προκειμένου να ανακόψουν την πορεία των μετώπων ενώ μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας αλλά και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τις διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία.

Στο σημείο επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης,10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Επιπλέον λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε εφαρμογή στη Δυτική Αττική

Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δυτική Αττική καθώς είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά σε διάφορα μέτωπα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

-Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό

-Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ

– Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα

-Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος ανώνυμης οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρι

-Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος μετά τον οικισμό ‘Ανω Αλεποχώρι, από το ύψος ανώνυμης οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα

-Στη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου-Μεγάρων με ανώνυμη οδό μετά το αγρόκτημα περιβολάκι στο ρεύμα προς οικισμό Βένιζα

– Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος της Κων. Μπερδέλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι

-Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος του οινοποιείου «Μαργέτης» , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι

– Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία «AGORA PSATHA», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό

-Στην ανώνυμη οδό στο ύψος της φάρμας «Διόσκουροι» στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βένιζα.