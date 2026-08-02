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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς: Σε «κίτρινο» συναγερμό και τη Δευτέρα η Δυτική Ελλάδα

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς: Σε ...

Δείτε τον χάρτη

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δύο περιοχές θα βρίσκονται στην κατηγορία 4. 

Πρόκειται για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας).

Στην κατηγορία 3 είναι η Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο νότιος Εβρος, η κεντρική Στερεά, τα νότια νησιά στα Επτάνησα, η βόρεια και ανατολική Πελοπόννησος καθώς και η Ανατολική Στερεά και η ανατολική Ηπειρος.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

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#tags Κίνδυνος Πυρκαγιάς Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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