Η τραγωδία στην Ψάθα κάνει τον γύρο του κόσμου - Πρωτοσέλιδο θέμα στα διεθνή ΜΜΕ

Θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης έγινε η σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς στην Ψάθα.

Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο διακομίζονται χωρίς τις αισθήσεις τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Την είδηση δημοσίευσαν μεταξύ άλλων το BBC, το Sky News, ο Telegraph, το Αl Jazeera, o Independent, η Sun -ακόμα και το India Today.

«Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν ένα από τα ελικόπτερα να εκρήγνυται και να συντρίβεται στο έδαφος, μέσα στις φλόγες, μετά από αυτό που φαινόταν να είναι σύγκρουση με έλικα στον αέρα. Τα ελικόπτερα επιχειρούσαν στην Ψάθα, κοντά στην Αθήνα, δίνοντας μάχη με τις πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει περισσότερα από εκατό σπίτια και έχουν αναγκάσει κατοίκους να εκκενώσουν περιοχές σε όλη την Ελλάδα», γράφει το Αl Jazeera.

«Ένα από τα πυροσβεστικά αεροσκάφη εθεάθη να βυθίζεται στο έδαφος, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μια ξέφρενη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για την ανάσυρση των πιλότων και του πληρώματος που είχαν καταρριφθεί» δημοσίευσε η Sun.

«Η συντριβή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής αποστολής πυρόσβεσης πάνω από την περιοχή Ψάθα στην Αττική, όπου εκατοντάδες πυροσβέστες, αεροσκάφη και βαρέα μηχανήματα έχουν αναπτυχθεί για να περιορίσουν μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές της χώρας αυτό το καλοκαίρι» αναφέρει το India Today.