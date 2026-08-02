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Φωτιά στην Ψάθα: Καθηλώνονται όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούν στην περιοχή

Φωτιά στην Ψάθα: Καθηλώνονται όλα τα ελι...

Το απόγευμα της Κυριακής

Μετά τη σύγκρουση και πτώση των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην περιοχή της Ψάθας το απόγευμα της Κυριακής και όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο, έγινε γνωστό ότι όσα ελικόπτερα τύπου Bell επιχειρούσαν στο σημείο, έχουν καθηλωθεί μέχρι νεοτέρας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση το απόγευμα της Κυριακής (02/08) από αέρος επιχειρούν στη συγκεκριμένη πυρκαγιά:
8 Erickson
2 Canadair
2 Chinook

Συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα τύπου Bell ...

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#tags Δυστύχημα με ελικόπτερο
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