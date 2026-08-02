Φωτιά στην Ψάθα: Καθηλώνονται όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούν στην περιοχή

Μετά τη σύγκρουση και πτώση των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην περιοχή της Ψάθας το απόγευμα της Κυριακής και όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο, έγινε γνωστό ότι όσα ελικόπτερα τύπου Bell επιχειρούσαν στο σημείο, έχουν καθηλωθεί μέχρι νεοτέρας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση το απόγευμα της Κυριακής (02/08) από αέρος επιχειρούν στη συγκεκριμένη πυρκαγιά:

8 Erickson

2 Canadair

2 Chinook