Φωτιά στην Ψάθα: Καθηλώνονται όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούν στην περιοχή

Το απόγευμα της Κυριακής
Μετά τη σύγκρουση και πτώση των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην περιοχή της Ψάθας το απόγευμα της Κυριακής και όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο, έγινε γνωστό ότι όσα ελικόπτερα τύπου Bell επιχειρούσαν στο σημείο, έχουν καθηλωθεί μέχρι νεοτέρας.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση το απόγευμα της Κυριακής (02/08) από αέρος επιχειρούν στη συγκεκριμένη πυρκαγιά:
8 Erickson
2 Canadair
2 Chinook
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούσαν στην Ψάθα - Νεκροί ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής του ενός - Δύο διασωθέντες - Βίντεο ντοκουμέντο
Συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούσαν στην Ψάθα - Νεκροί ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής του ενός - Δύο διασωθέντες - Βίντεο ντοκουμέντο
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