Ψάθα: «Τα είδαμε να ακουμπάνε και να χάνονται μέσα στον λόφο» - Συγκλονιστική μαρτυρία για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων

Δύο ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν στην κατάσβεση της ανεξέλεγκτης φωτιάς στην Αττική – Βοιωτία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ψάθας.

Η πρώτη μαρτυρία, ανθρώπου που ήταν στο σημείο και αντιλήφθηκε το συμβάν ανέφερε στην ΕΡΤ ότι είδε τα δύο ελικόπτερα να συγκρούονται στον αέρα και να πέφτουν στη δασική περιοχή όπου επιχειρούσαν.

«Ήταν μέσα στη στιγμή της σύγχυσης, της έντασης και της αποστολής. Τους είδαμε και τους δύο να ακουμπάνε μεταξύ τους και μετά μέσα στον λόφο να χάνονται».