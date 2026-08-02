Πέθανε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε ηλικία 93 ετών

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος.

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης πέθανε την Κυριακή (02.08.2026) στις 15:30 στο σπίτι του στην Αθήνα. Πρόκειται για μία από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Ήταν ο ένας από τους δύο τελευταίους εν ζωή βουλευτές της ΕΡΕ και το τελευταίο εν ζωή μέλος της Βουλής του 1961.