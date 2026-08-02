Συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούσαν στην Ψάθα - Δύο ελαφρά τραυματίες και δύο χωρίς τις αισθήσεις τους - Βίντεο ντοκουμέντο

17.45 Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων τύπου Bell, τα οποία επιχειρούσαν στη φωτιά στα Μέγαρα, καθώς κατέπεσαν το μεσημέρι της Κυριακής (02.08.2026) στην περιοχή της Ψάθας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος, ενώ δύο ακόμη τραυματίστηκαν.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Δύο ελαφρά τραυματίες και δύο χωρίς τις αισθήσεις τους

Δύο άτομα ελαφρά τραυματισμένα και δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους παρέλαβε το ΕΚΑΒ από το σημείο της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα.

Σύμφωνα με αναφορές, οι δύο χειριστές είναι Ρουμάνοι, ενώ οι δύο συντονιστές Ελληνες.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΕΚΑΒ, και οι τέσσερις διακομίζονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ).

Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούσαν στην φωτιά στην Ψάθα, φέρεται να συγκρούστηκαν.

Πρόκειται για δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell.

Τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δασοπυρόσβεσης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, το πλήρωμα του ενός από τα δύο ελικόπτερα έχει επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής και βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια περισυλλογής τους από διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου ήταν εκείνος που επικοινώνησε και ενημέρωσε ότι ο συγκυβερνήτης έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ΕΡΤnews .

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου. Έχει πάντως έχει εντοπιστεί το σημείο όπου έχει πέσει και σπεύδουν εκεί δυνάμεις διάσωσης.

Μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο έκαναν λόγο για έναν δυνατό θόρυβο που ακούστηκε πριν πέσουν τα δύο ελικόπτερα.

4 ασθενοφόρα και 1 κινητή μονάδα βρίσκονται στο σημείο της σύγκρουση

Στα συγκεκριμένα ελικόπτερα, ο κυβερνήτης είναι κατά κανόνα αλλοδαπός χειριστής, ενώ στο πλήρωμα συμμετέχει και Ελληνας συντονιστής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.



