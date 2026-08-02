Βυθίστηκε σκάφος στη Χαλκιδική - Κολυμπώντας βγήκαν στην ακτή οι επιβάτες

Καλά στην υγεία τους
Μηχανοκίνητη λέμβος με πέντε επιβάτες βυθίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Σίβηρης, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, με τους επιβαίνοντες -Ρουμάνους τουρίστες- να βγαίνουν κολυμπώντας στην ακτή, η οποία βρισκόταν κοντά.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών και στην περιοχή έσπευσαν άμεσα στελέχη της με περιπολικό όχημα.
Όλοι οι επιβάτες της λέμβου είναι καλά στην υγεία τους και δήλωσαν πως δεν χρειάζεται διακομιδή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα.
Το σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε στην ξηρά με μέριμνα του ιδιοκτήτη του.
Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
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