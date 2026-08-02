Γιατί η φωτιά στη Βοιωτία πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις - Η εξήγηση Λέκκα

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, επισήμανε ότι η μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να χαρακτηριστεί και ως “megafire”, αντίστοιχη με μεγάλες φωτιές που έχουν εκδηλωθεί στον ελληνικό χώρο.

Η φωτιά, που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο, έχει καταλάβει όλη την παράκτια ζώνη και έχει επεκταθεί στο χερσαίο χώρο, σε ένα πλάτος της τάξεως των 10-15 χλμ. Δίνοντας την δική του εξήγηση για τους λόγους της εξάπλωσής της, ο κ. Λέκκας επεσήμανε:

“Είναι μια περιοχή ευαίσθητη αυτή στο να αναπτυχθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που συμβάλλουν στο να έχουμε την ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς. Είναι η μορφολογία του εδάφους, η ξηρασία, η καύσιμη ύλη. Πιστεύω όμως ότι τον κυρίαρχο λόγο τον έπαιξαν οι θυελλώδεις άνεμοι, που είχαν μια ταχύτητα 100-120 χλμ. και κατά περιόδους μπορεί να έφθασαν τα 150 χλμ”.

Καθοριστικός παράγοντας, σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, ήταν το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια μέσα. “Ήταν καθοριστικός παράγοντας καθώς το 50% της κατάσβεσης επιτυγχάνεται από αέρως”.

“Επίσης, το μικροκλίμα της φωτιάς ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Η θερμοκρασία που είχε αναπτυχθεί είχε υπερβεί του 800 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το συμπεραίνουμε καθώς έχουμε δει σε περιοχές που πέρασε η φωτιά και έκαψε αυτοκίνητα, έχουν καεί οι ζάντες από αλουμίνιο. Για να λιώσει το αλουμίνιο πρέπει να είναι πάνω από 770 βαθμούς Κελσίου. Συνεπώς ήταν αδύνατο και στις χερσαίες δυνάμεις να προσεγγίσουν τη φωτιά“.

Σε ό,τι αφορά την πρόληψη και τι μπορεί να γίνει περαιτέρω, ο κ. Λέκκας επισήμανε ότι ναι μεν μπορεί η πολιτεία να προχωρήσει σε καθαρισμούς κρίσιμων σημείων, ωστόσο “σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να καθαρίσουμε ένα συμπαγές δάσος, που απλώνεται σε ένα εκατομμύριο στρέμματα για παράδειγμα. Αυτό είναι αδύνατο”.

“Οι φυσικές διεργασίες σε ένα δάσος πρέπει από μόνες τους να εξελίσσονται. Βεβαίως να καθαρίσουμε το δάσος, σε κρίσιμα σημεία, αλλά στο σύνολο του, δεν είναι δόκιμο να γίνει. Πρέπει να δούμε με σοβαρότητα τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Και τις καινούργιες τεχνικές και τα καινούργια επιστημονικά δεδομένα“.