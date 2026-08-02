Το μυθιστόρημα «Καθαρμός» του Σπύρου Πετρουλάκη στην τηλεόραση

Μετά την επιτυχία των προηγούμενων μεταφορών έργων του, ο Σπύρος Πετρουλάκης βρίσκεται ένα βήμα πριν αποκτήσει ακόμα μία τηλεοπτική σειρά βασισμένη σε βιβλίο του.

Ο «Καθαρμός» έχει ήδη περάσει στη φάση των επαφών με τα κανάλια MEGA, ΑΝΤ1 και ALPHA, ενώ στόχος είναι η σειρά να κάνει πρεμιέρα την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Τα δικαιώματα του μυθιστορήματος έχουν αποκτηθεί από την Pedio Productions, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MyTV. Έτσι η εταιρεία παραγωγής καλείται να μεταφέρει στη «μικρή οθόνη» ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο με την υπογραφή του Σπύρου Πετρουλάκη και να δημιουργήσει μια νέα φιλόδοξη σειρά.

Η ιστορία εκτυλίσσεται στην Πέλλα, όπου ένας ισχυρός σεισμός αποκαλύπτει κάτω από τα νερά μιας τεχνητής λίμνης ένα βυθισμένο ποντιακό χωριό. Μαζί με τα ερείπιά του έρχονται στο φως και τα λείψανα μιας οικογένειας που χάθηκε πριν από πενήντα περίπου χρόνια, ανοίγοντας τον δρόμο για αποκαλύψεις, οικογενειακά μυστικά και μια βαθιά αναζήτηση της αλήθειας.

Το νέο αυτό εγχείρημα φιλοδοξεί να συνδυάσει το μυστήριο, την ιστορική μνήμη και το οικογενειακό δράμα, ακολουθώντας τη συνταγή που ανέδειξε και τις προηγούμενες τηλεοπτικές μεταφορές των έργων του συγγραφέα.

Σημειώνεται ότι άλλα βιβλία του συγγραφέα που έγιναν σειρές ήταν ο «Σασμός» και το «Ναυάγιο».