Ελληνικός θρίαμβος στην κωπηλασία: Χρυσός ο Γκαϊδατζής, χάλκινοι Λιόλιου και Ντούσκος- ΒΙΝΤΕΟ

Τα ελληνικά κουπιά έφεραν νέες μεγάλες διακρίσεις!

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας, αφού τερμάτισε πρώτος στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών με χρόνο 6:50:92. Σε όλη τη διάρκεια της κούρσας ο Πέτρος Γκαϊδατζής είχε ασφαλές προβάδισμα από τον Γερμανό αντίπαλό του και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα μέχρι το φινάλε, μιας και μπήκε πολύ δυναμικά στην κούρσα που του χάρισε την πρώτη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας. Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισίου κατέκτησε για πρώτη φορά την πρώτη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και στα 26 του χρόνια δείχνει πως θα συνεχίσει να λάμπει με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες σε δύο χρόνια.

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Η Γαβριέλα Λιόλιου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο μονό σκιφ του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Η Γαβριέλα Λιόλιου έφερε ακόμα ένα μετάλλιο στην Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας που γίνεται στο Βαρέζε, καθώς τερμάτισε τρίτη στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών. Το χάλκινο μετάλλιο είναι το δεύτερο που κερδίζει η Ελληνίδα αθλήτρια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας, καθώς έχει στο παλμαρέ της και τη δεύτερη θέση στο διπλό σκιφ μαζί με την Λίλα Μουρατίδου. Η Ελληνίδα κωπηλάτρια στα τελευταία μέτρα του αγώνα έδωσε μάχη με την Κέτλερ για τη δεύτερη θέση, όμως η Ολλανδέζα είχε περισσότερες δυνάμεις και πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Πρώτη ολοκλήρωσε την προσπάθειά της η ανεξάρτητη αθλήτρια, Μαρία Ζόβνερ με χρόνο 7:30:47.

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«Χάλκινος» ο Ντούσκος στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών Στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κωπηλασίας ανέβηκε ο Στέφανος Ντούσκος, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του μονού σκιφ. Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν ξεκίνησε ιδανικά την κούρσα, καθώς στα πρώτα μέτρα βρισκόταν στην τρίτη θέση. Στη συνέχεια, όμως, ανέβασε ρυθμό και κατάφερε να περάσει στη δεύτερη θέση, την οποία διατήρησε για μεγάλο μέρος της διαδρομής. Στα τελευταία 300 μέτρα, ο Ζάλατι έκανε την επίθεσή του και προσπέρασε τον Ντούσκο, ο οποίος προσπάθησε να απαντήσει. Παρά την προσπάθειά του, δεν κατάφερε να επανακτήσει τη δεύτερη θέση και ολοκλήρωσε την κούρσα τρίτος. Ο Ντούσκος τερμάτισε σε χρόνο 6:40.97, πανηγυρίζοντας ακόμη μία σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση και χαρίζοντας στην Ελλάδα ένα ακόμη μετάλλιο στη διοργάνωση.