Σε συνεχή επικοινωνία με τον δήμαρχο Αιγιαλείας ο Γιώργος Παπανδρέου για τη φωτιά

Σε διαρκή επικοινωνία με τον δήμαρχο Αιγιαλείας, Παναγιώτη Ανδριόπουλο, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Παπανδρέου, παρακολουθώντας την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αιγιάλεια.

Ο Γιώργος Παπανδρέου ενημερώνεται συνεχώς για την επιχειρησιακή εικόνα, τη δύσκολη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων και τις συνέπειες που αφήνει πίσω της η φωτιά στις πληγείσες κοινότητες.

Η επικοινωνία του με τον δήμαρχο αφορά τόσο την πορεία της επιχείρησης κατάσβεσης όσο και τα προβλήματα που έχουν προκύψει για τους κατοίκους, τους αγρότες, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, ελαιοκαλλιέργειες, αμπέλια και σταφιδοκαλλιέργειες, καθώς και σε αρδευτικά δίκτυα και άλλες αγροτικές υποδομές. Η συνολική έκταση των ζημιών θα αποτυπωθεί μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης και την αναλυτική καταγραφή από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, επίγειες και εναέριες δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, κυρίως σε δύσβατα σημεία, με βασικό στόχο να αποτραπούν αναζωπυρώσεις.

Ως βουλευτής Αχαΐας, ο Γιώργος Παπανδρέου παραμένει ενήμερος για τις εξελίξεις και τις ανάγκες που διαμορφώνονται, καθώς η επόμενη ημέρα αναμένεται να απαιτήσει συντονισμένες παρεμβάσεις για την αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση της τοπικής παραγωγής.