Πάτρα- Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Φυλακών: Στήριξη στην οικογένεια του Νικολάου Αδαμόπουλου

Έκκληση για την οικονομική στήριξη της οικογένειας του Νικολάου Αδαμόπουλου απευθύνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Φυλακών, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του εξωτερικού φρουρού που υπηρετούσε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Πατρών «Άγιος Στέφανος».

Ο Νικόλαος Αδαμόπουλος έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του τη σύζυγό του, η οποία είναι άνεργη, και το ανήλικο παιδί τους. Σύμφωνα με τους συναδέλφους του, η οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη, εκτός από το βαρύ πένθος, και με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ακόμη ότι, σε αντίθεση με όσα αναφέρθηκαν σε ορισμένα δημοσιεύματα, ο θάνατός του δεν συνέβη κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι του, λίγες ώρες προτού αναλάβει τη νυχτερινή του βάρδια.

Οι συνάδελφοί του καλούν όσους μπορούν να συνδράμουν οικονομικά, υπογραμμίζοντας ότι κάθε προσφορά, ανεξαρτήτως ποσού, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη βοήθεια για την οικογένεια του εκλιπόντος.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη οδύνη και αισθήματα βαθιάς συμπαράστασης απευθυνόμαστε σε όλους εσάς, με αφορμή την αδόκητη απώλεια του αγαπητού συναδέλφου μας, Αδαμόπουλου Νικολάου.

Ο Νικόλας άφησε πίσω του τη σύζυγό του, η οποία είναι άνεργη, καθώς και το ανήλικο παιδί τους, τα οποία καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν μια εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη πραγματικότητα.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, επισημαίνουμε ότι, παρά τα όσα αναφέρθηκαν σε ορισμένα δημοσιεύματα περί απώλειας της ζωής του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, το τραγικό γεγονός συνέβη στην οικία του, λίγες ώρες πριν αναλάβει τη νυχτερινή του βάρδια.

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, η οικογένειά του βρέθηκε αντιμέτωπη όχι μόνο με το βαρύ πένθος, αλλά και με σημαντικές οικονομικές δυσκολίες. Για τον λόγο αυτό, απευθύνουμε θερμή έκκληση σε όλους τους συναδέλφους να σταθούν δίπλα της με κάθε δυνατό τρόπο, αποδεικνύοντας έμπρακτα το πνεύμα αλληλεγγύης που πάντοτε χαρακτήριζε το σώμα της Εξωτερικής Φρούρησης.

Υπήρξε ένας άνθρωπος που κέρδισε την εκτίμηση και τον σεβασμό όσων είχαν την τύχη να συνεργαστούν και να τον γνωρίσουν. Η μνήμη του αξίζει να τιμηθεί όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις στήριξης προς τους ανθρώπους που άφησε πίσω του. Καμία προσφορά δεν είναι μικρή όταν γίνεται από καρδιάς. Κάθε συνεισφορά, ανεξαρτήτως ποσού, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη ανάσα για την οικογένειά του αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Ας αποδείξουμε, για ακόμη μία φορά, ότι η συναδελφικότητα δεν περιορίζεται στον χώρο εργασίας, αλλά εκφράζεται έμπρακτα στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής, όταν ένας συνάδελφος και η οικογένειά του έχουν πραγματικά ανάγκη τη στήριξή μας.

Όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν οικονομικά την οικογένεια, μπορούν να καταθέσουν τη συμβολή τους στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

IBAN: GR8401107890000078900156015

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