Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 3, την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΜΠΑΤΣΙΚΑ (ΕΤΩΝ 87) ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΥΡΙΚΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Ο ΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ Η ΑΔΕΛΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΣΙΚΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. --------------------------- ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ Α. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-8-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΗΣ & ΜΑΡΙΑ,

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΤΣΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ & ΒΟΥΛΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ----------------------------------- ΚΗΔΕΙΑ Τον πολυαγαπημένο μας ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΠΥΡ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 87 Κηδεύουμε την Δευτέρα 3-8-2026 & ώρα 10 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών. Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ) ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΠΑΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ "ΦΛΟΓΑ". *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------------------- ΚΗΔΕΙΑ Την πολυαγαπημένη μας ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ

ΕΤΩΝ 90

Κηδεύουμε την Δευτέρα 3-8-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΣΟΦΙΑ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------------ ΚΗΔΕΙA ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ (ΕΤΩΝ 94) ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΓΑΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΜΑΡΚΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. --------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟ ΕΤΩΝ 75

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-8-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr --------------------- ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΟΥ

(ΕΤΩΝ 88)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4/8/2026 & ΩΡΑ 10:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΛΙΚΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ

THA. EΠIK.: 2610 426 787-6973 698 042-690 66 11 060 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ -----------------