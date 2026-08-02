Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 3, την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΜΠΑΤΣΙΚΑ
(ΕΤΩΝ 87)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΥΡΙΚΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Ο ΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΣΙΚΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ Α. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-8-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΗΣ & ΜΑΡΙΑ,
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΤΣΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ & ΒΟΥΛΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΠΥΡ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 87
Κηδεύουμε την Δευτέρα 3-8-2026 & ώρα 10 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΠΑΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ "ΦΛΟΓΑ".
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ
ΕΤΩΝ 90
Κηδεύουμε την Δευτέρα 3-8-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΣΟΦΙΑ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
(ΕΤΩΝ 94)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΛΕΝΗ & ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ & ΓΑΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΜΑΡΚΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΟ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-8-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΟΥ
(ΕΤΩΝ 88)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4/8/2026 & ΩΡΑ 10:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
THA. EΠIK.: 2610 426 787-6973 698 042-690 66 11 060 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΓΓ. ΚΑΡΑΛΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 81
Κηδεύουμε την Τετάρτη 5-8-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον
Ι. Ν. Παντανάσσης Πατρών
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ( ΝΙΑ ) ΚΑΡΑΛΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ & ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ ( χήρα ) ΘΕΟΔ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ( χήρα ) ΗΛ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ & ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΛΦΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΘΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΒΕΝΙΑ, ΖΕΤΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡ. ΣΠΙΓΓΟ
ΕΤΩΝ 75
Κηδεύουμε την Τετάρτη 5-8-2026 & ώρα 9.30 π. μ. από την Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Πάτρας ( Κανελλοπούλου 72 ).
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΙΓΓΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΙΓΓΟΥ,
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΧΑΡΑ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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