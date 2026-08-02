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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 3, την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΜΠΑΤΣΙΚΑ

(ΕΤΩΝ 87)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΥΡΙΚΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ο ΓΙΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΣΙΚΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ Α. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ

ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-8-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΗΣ & ΜΑΡΙΑ,
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΤΣΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ & ΒΟΥΛΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο μας

ΝΙΚΟΛΑΟ   ΣΠΥΡ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝ/ΧΟ  ΟΤΕ -  ΕΤΩΝ  87

Κηδεύουμε την Δευτέρα  3-8-2026 & ώρα 10  π. μ.  από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.   

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ)

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ : ΠΑΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ "ΦΛΟΓΑ".

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ
ΕΤΩΝ   90
Κηδεύουμε την  Δευτέρα  3-8-2026  & ώρα 12  μεσ. από τον Ι. Ν.   Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.

Η  ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό  Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΒΟΥΤΣΙΝΑ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΣΟΦΙΑ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

(ΕΤΩΝ 94)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΛΕΝΗ & ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ & ΓΑΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΜΑΡΚΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ      ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

--------------------------------

 

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΟ 

ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-8-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΟΥ
(ΕΤΩΝ 88)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4/8/2026 & ΩΡΑ 10:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
THA. EΠIK.: 2610 426 787-6973 698 042-690 66 11 060 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΓΓ. ΚΑΡΑΛΗ

ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 81

Κηδεύουμε την Τετάρτη 5-8-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον

Ι. Ν. Παντανάσσης Πατρών

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ( ΝΙΑ ) ΚΑΡΑΛΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΛΗ

ΜΑΡΙΑ & ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ ( χήρα ) ΘΕΟΔ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ( χήρα ) ΗΛ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ & ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΛΦΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΒΕΝΙΑ, ΖΕΤΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον   πολυαγαπημένο μας

 ΓΕΩΡΓΙΟ  ΑΝΔΡ. ΣΠΙΓΓΟ

   ΕΤΩΝ    75

Κηδεύουμε  την Τετάρτη  5-8-2026 & ώρα 9.30  π. μ.  από την  Ελεύθερη Ευαγγελική  Εκκλησία Πάτρας  ( Κανελλοπούλου 72 ).

Η  ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

  Η  ΣΥΖΥΓΟΣ:  ΓΕΩΡΓΙΑ

 ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

 ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΙΓΓΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΙΓΓΟΥ,

 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΧΑΡΑ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗ

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πένθος Κηδείες
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