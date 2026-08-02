Κοινότητα και Πολιτιστικός Σύλλογος Αραχωβιτίκων ενώνουν δυνάμεις απέναντι στις πυρκαγιές

Στη συγκρότηση Εθελοντικής Ομάδας Πυρασφάλειας προχώρησαν από κοινού η Κοινότητα Αραχωβιτίκων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αραχωβιτίκων, ενισχύοντας την πρόληψη και την ετοιμότητα της περιοχής κατά την κρίσιμη αντιπυρική περίοδο.

Οι εθελοντικές περιπολίες επιτήρησης έχουν ήδη αρχίσει, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς και την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρή βλάστηση και οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.

Η Κοινότητα και ο Πολιτιστικός Σύλλογος απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στους κατοίκους που επιθυμούν να συνδράμουν στις περιπολίες και στις δράσεις επιτήρησης.

Η ενεργοποίηση των πολιτών μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την πρόληψη, με βασική προϋπόθεση οι εθελοντές να λειτουργούν οργανωμένα και πάντοτε σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.