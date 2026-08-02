Από τη Δυτική Αχαΐα στο πύρινο μέτωπο των Μεγάρων εθελοντές του ΣΕΔΙΠ

Στο πύρινο μέτωπο της Δυτικής Αττικής συνδράμει από τα ξημερώματα ο Σύλλογος Εθελοντών Δασοπυροσβεστών – Διασωστών Δυτικής Αχαΐας.

Κατόπιν κινητοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ένα όχημα του ΣΕΔΙΠ Δυτικής Αχαΐας, επανδρωμένο με δύο πιστοποιημένους εθελοντές, αναχώρησε για την πληγείσα περιοχή.

Η αποστολή επιχειρεί από τις 02:20 τα ξημερώματα στην περιοχή του Αλεποχωρίου και στο πεδίο βολής των Μεγάρων, συνδράμοντας τις δυνάμεις που δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών.

Οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες. Οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης και αυξάνοντας τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης ή αναζωπυρώσεων.

Οι εθελοντές της Δυτικής Αχαΐας εξακολουθούν να επιχειρούν στο πεδίο, ακολουθώντας τον σχεδιασμό και τις οδηγίες του επιχειρησιακού συντονισμού.