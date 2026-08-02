Δωρίδα: Στάχτη και καμένες περιουσίες-Οι κάτοικοι για την καταστροφή-ΒΙΝΤΕΟ

Αντιμέτωποι με τις καταστροφικές συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς βρίσκονται οι κάτοικοι της Δωρίδας, οι οποίοι επιστρέφουν στις πληγείσες περιοχές και προσπαθούν να αποτιμήσουν όσα άφησαν πίσω τους οι φλόγες.

Η εικόνα της επόμενης ημέρας είναι αποκαρδιωτική. Κατοικίες και βοηθητικοί χώροι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ εκτεταμένες εκτάσεις βλάστησης έχουν μετατραπεί σε στάχτη.

Σύμφωνα με το NafpaktiaNews.gr, κάτοικοι περιγράφουν τις δύσκολες ώρες που έζησαν, αλλά και την προσπάθειά τους να προστατεύσουν σπίτια, ζώα και περιουσίες, την ώρα που η πυρκαγιά πλησίαζε κατοικημένες περιοχές.

Στις πληγείσες ζώνες παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων. Παράλληλα, συνεργεία και εκπρόσωποι των αρμόδιων φορέων αρχίζουν την καταγραφή των ζημιών σε κτίρια, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες και υποδομές.

Για τους κατοίκους αρχίζει πλέον ένας δεύτερος, δύσκολος αγώνας: η αποκατάσταση των καταστροφών και η επιστροφή στην καθημερινότητα. Προτεραιότητα αποτελεί η άμεση ολοκλήρωση των αυτοψιών, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες αποζημίωσης και στήριξης όσων έχασαν μέρος ή το σύνολο της περιουσίας τους.

Την ίδια στιγμή, η επιφυλακή παραμένει αυξημένη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι μπορούν να δημιουργήσουν νέες εστίες στις ήδη καμένες περιοχές.