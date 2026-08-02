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Άγρια συμπλοκή στο Αίγιο- Δύο εναντίον ενός έξω από κατάστημα

Άγρια συμπλοκή στο Αίγιο- Δύο εναντίον ε...

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στο Αίγιο, όταν δύο άτομα επιτέθηκαν σε έναν άνδρα έξω από κατάστημα, προκαλώντας αναστάτωση σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή.

Οι δύο εμπλεκόμενοι φέρονται να κινήθηκαν εναντίον του άνδρα και να τον χτύπησαν, ενώ οι συνθήκες που οδήγησαν στο επεισόδιο δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Σύμφωνα με το Aigiovoice.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά από κατάστημα της πόλης, με τη συμπλοκή να γίνεται αντιληπτή από πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια του επεισοδίου, καθώς και τον βαθμό συμμετοχής των εμπλεκομένων. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση του άνδρα που δέχθηκε την επίθεση ή για τυχόν προσαγωγές και συλλήψεις.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αίγιο Αιγιάλεια Συμπλοκή Επίθεση
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