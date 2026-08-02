Φωτιά στην Αιγιάλεια: Ολονύχτια στην πρώτη γραμμή οι Σαμαρείτες- Διασώστες του Ερυθρού Σταυρού Πάτρας

Ολονύχτια παρουσία στο πύρινο μέτωπο των Νεραντζιών Αιγιαλείας είχαν οι εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες του Περιφερειακού Τμήματος Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Σε μία ακόμη δύσκολη νύχτα για τη Δυτική Αιγιάλεια, οι εθελοντές παρέμειναν δίπλα στις πυροσβεστικές δυνάμεις και στους κατοίκους, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης που βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη.

Οι Σαμαρείτες – Διασώστες παρείχαν Πρώτες Βοήθειες όπου χρειάστηκε, ενώ παράλληλα διένειμαν είδη πρώτης ανάγκης σε πυροσβέστες και πολίτες που βρίσκονταν στην πληγείσα περιοχή.

Η πολύωρη παραμονή των πυροσβεστών στο πεδίο, η σωματική κόπωση, ο καπνός και οι ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες καθιστούσαν αναγκαία την παρουσία εκπαιδευμένων εθελοντών, έτοιμων να παρέμβουν άμεσα σε οποιοδήποτε περιστατικό.

Τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Πάτρας του Ερυθρού Σταυρού συνέβαλαν με αυτόν τον τρόπο στην ασφαλέστερη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη στους ανθρώπους που έδιναν τη μάχη με τις φλόγες.

Η αποστολή τους συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις δυνάμεις που επιχειρούσαν στο μέτωπο.

Μέσα σε μία κατάσταση αυξημένου κινδύνου και εξάντλησης, η παρουσία των Σαμαρειτών αποτέλεσε κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα της υποστήριξης. Από τις Πρώτες Βοήθειες μέχρι την κάλυψη βασικών αναγκών, οι εθελοντές στάθηκαν στο πλευρό τόσο των πυροσβεστών όσο και των πολιτών.

Η ολονύχτια κινητοποίησή τους στις Νεραντζιές ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία του εθελοντισμού σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο των ανθρώπων που επιλέγουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όταν μία περιοχή δοκιμάζεται.