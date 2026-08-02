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Συναγερμός στο Ξηρόμερο για τραυματισμό άνδρα με τρακτέρ

Συναγερμός στο Ξηρόμερο για τραυματισμό ...

Τραυματίστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται και διακομίστηκε για την παροχή ιατρικής φροντίδας

Ατύχημα με γεωργικό ελκυστήρα σημειώθηκε σε περιοχή του Ξηρομέρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών.

Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ο 50χρονος τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν με το τρακτέρ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το AgrinioPress, ο άνδρας παρελήφθη και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ξηρόμερο Ατύχημα Τρακτέρ
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