Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο ξενοδόχος Νίκος Αποστολόπουλος

Ο ιδιοκτήτης του Marie Palace Hotel απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών
Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του Νικολάου Γεωργίου Αποστολόπουλου, ξενοδόχου του Marie Palace Hotel, στην οδό Γούναρη.
Ο Νίκος Αποστολόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.
Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, στις 11:30 το πρωί, από τον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών.
Η ταφή του θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας.
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