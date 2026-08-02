Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο ξενοδόχος Νίκος Αποστολόπουλος

Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του Νικολάου Γεωργίου Αποστολόπουλου, ξενοδόχου του Marie Palace Hotel, στην οδό Γούναρη.

Ο Νίκος Αποστολόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, στις 11:30 το πρωί, από τον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών.

Η ταφή του θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας.