Ζέτα Μακρυπούλια: Η έκπληξη στο Αίγιο για τα γενέθλιά της- ΒΙΝΤΕΟ

Μία έκπληξη επεφύλασσαν στη Ζέτα Μακρυπούλια για τα γενέθλιά της οι συνεργάτες της στην παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, με την υπογραφή του Νίκου Καραθάνου.

Όπως φάνηκε σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η ηθοποιός και παρουσιάστρια, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Θανάσης Αλευράς και οι υπόλοιποι συντελεστές «εισέβαλλαν» στο καμαρίνι της με μία τούρτα, εκλπήσσοντάς την. Μετά το τέλος της παράστασης στο Αίγιο γιόρτασαν σε εστιατόριο, όπου η εορτάζουσα έσβησε και πάλι κεράκια.

Με λόγια ευγνωμοσύνης, η Ζέτα Μακρυπούλια υπογράμμισε το όμορφο κλίμα του θιάσου και ευχαρίστησε τους συνεργάτες της για την έκπληξη, αλλά και τον κόσμο για τις ευχές που της έστειλε. Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Στο φιλόξενο Αίγιο με βρήκαν χθες τα φετινά μου γενέθλια, ανάμεσα σε φίλους παλιούς αλλά και νέους. Ξέρετε δεν είναι αυτονόητο σε μία περιοδεία όλοι οι άνθρωποι να ταιριάζουν, όμως ευτυχώς φέτος στην Ειρήνη του Αριστοφάνη το καταφέραμε και αυτό. Να ταιριάξουμε και πάνω στη σκηνή και πίσω από αυτή. Πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ όλους πάρα μα πάρα πολύ για όλες τις ευχές και τα μηνύματα που δέχθηκα. Ευχαριστώ και όλο τον θίασο για την υπέροχη βραδιά. Έχουν δίκιο τελικά όσοι λένε, ότι τα απρόσμενα είναι πάντα πιο ωραία από τα αναμενόμενα».